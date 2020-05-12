Общество

В Николаевском районе Волгоградской области ищут причины массового заражения COVID-19

Общество 12.05.2020 14:41
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12.05.2020 14:41


Николаевский район лидирует среди других районов Волгоградской области по числу подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией, что стало поводом для эпидемиологического расследования, сообщает ИА "Высота 102". По информации заместителя председателя областного комитета здравоохранения Волгоградской области Николая Алимова, высокая заболеваемость COVID-19 в этом районе обсуждалась сегодня на оперативном штабе. Расследование причин сложившейся ситуации проводят районные власти.
Отметим, что по состоянию на 11 мая в Николаевском районе был подтвержден 121 случай заболеваемости коронавирусной инфекцией - это самый высокий показатель среди районов области. Опережает Николаевку только Волгоград, где на 11 мая было 407 заболевших. 
Напомним, что крупный очаг коронавирусной инфекции был выявлен в Николаевской ЦРБ, где заразились 16 врачей и медсестер. Как ранее сообщало информагентство, источником заражения стала пациентка, которая поступила по экстренному вызову в гинекологическое отделение с кровотечением.
Алимов сегодня сообщил, что врачи Николаевской ЦРБ уже идут на поправку. Заболевание у них протекает преимущественно в легкой форме. После карантина стационар в Николаевской ЦРБ возобновил работу в экстренном режиме, плановая помощь пока не оказывается. 

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