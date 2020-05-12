Офф-школа: последние звонки в Волгоградской области пройдут он-лайн





Выпускники 2020 года, скорее всего, будут лишены возможности стать героями традиционных прощальных школьных линеек. О том, что сейчас в регионе прорабатывается вопрос проведения последних школьных звонков в он-лайн формате заявила сегодня на брифинге заместитель губернатора Волгоградской области Зина Мержоева. Как сообщает ИА «Высота 100», чиновница несколько витиевато высказалась в том смысле, что власти понимают насколько прощание со школой в конце учебного года может быть важно для детей и учителей, но, в то же время, прошедший День Победы показал большой интерес школьников к он-лайн акциям.



