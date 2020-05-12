Здравоохранение

Маску и перчатки бесплатно получат 600 тысяч жителей Волгоградской области

Здравоохранение 12.05.2020 13:38
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12.05.2020 13:38


Набор из трехслойной многоразовой маски с защитными фильтрами и одну пару перчаток получит каждый житель Волгоградской области от 60 лет и старше. Об этом, как передает ИА "Высота 102",  заявила сегодня на брифинге журналистам заместитель губернатора Волгоградской области Зина Мержоева. По ее словам, в регионе проживает свыше 600 тысяч человек солидного возраста - именно столько наборов индивидуальных средств защиты будет роздано пожилым жителям региона до 20 мая. "Это очень большой объем", - отметила Мержоева. 
Комплекты  будут раздаваться бесплатно и адресно. Они поступят в муниципальные штабы, а уже затем органы местного самоуправления вручат маску с перчатками тем жителям, которым от 60 лет и старше.  
Отметим, что сегодня все участники брифинга, среди которых заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области и два вице-губернатора, защитные маски снимать не стали.

Зампредседателя областного комитета здравоохранения Николай Алимов пояснил, что носить маски и перчатки жителям старшего возраста необходимо в общественном транспорте и местах массового скопления людей - магазинах, аптеках, парикмахерских и т.п. 

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