Один человек погиб и пятеро пострадали в ночном ДТП под Волгоградом

Происшествия 12.05.2020 10:25
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12.05.2020 10:25
В аварии на автодороге "Волгоград - Новый Рогачик" погиб 35-летний мужчина, пятеро человек, среди которых подростки, госпитализированы. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, ДТП произошло около полуночи в Городищенском районе.
По предварительной информации, 26-летний житель Самарской области, управляя автомашиной «Лада Приора», двигаясь в сторону Волгограда, на 3 км. не справился с управлением, выехал на обочину и совершил опрокидывание.
В результате ДТП 35-летний пассажир скончался на месте, водитель и его пассажиры: 15-летний подросток, 18-летний парень, 20-летняя и 16-летняя девушки с травмами различной степени тяжести были госпитализированы.
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