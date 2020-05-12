Один человек погиб и пятеро пострадали в ночном ДТП под Волгоградом





В аварии на автодороге "Волгоград - Новый Рогачик" погиб 35-летний мужчина, пятеро человек, среди которых подростки, госпитализированы. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, ДТП произошло около полуночи в Городищенском районе.

По предварительной информации, 26-летний житель Самарской области, управляя автомашиной «Лада Приора», двигаясь в сторону Волгограда, на 3 км. не справился с управлением, выехал на обочину и совершил опрокидывание.

В результате ДТП 35-летний пассажир скончался на месте, водитель и его пассажиры: 15-летний подросток, 18-летний парень, 20-летняя и 16-летняя девушки с травмами различной степени тяжести были госпитализированы.



