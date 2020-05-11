В Волгоградской области самозанятым вернут подоходный налог за 2019 год

Экономика 11.05.2020 18:33
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11.05.2020 18:33
Вернуть самозанятым гражданам налог на доход за 2019 год предложил президент России Владимир Путин. Об этом он заявил сегодня на совещании, посвященном ситуации с коронавирусом, сообщает ИА «Высота 102». Под эту меру поддержки подпадают 340 тысяч россиян.
Глава государства также озвучил инициативу обеспечить самозанятых «налоговым капиталом» в размере одного МРОТ для выплаты налогов в текущем году. По словам Путина, нужно поддержать и поощрить людей, которые поверили государству и хотят работать защищенно.
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