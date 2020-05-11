В Волгоградской области самозанятым вернут подоходный налог за 2019 год





Вернуть самозанятым гражданам налог на доход за 2019 год предложил президент России Владимир Путин. Об этом он заявил сегодня на совещании, посвященном ситуации с коронавирусом, сообщает ИА «Высота 102». Под эту меру поддержки подпадают 340 тысяч россиян.

Глава государства также озвучил инициативу обеспечить самозанятых «налоговым капиталом» в размере одного МРОТ для выплаты налогов в текущем году. По словам Путина, нужно поддержать и поощрить людей, которые поверили государству и хотят работать защищенно.



