Россияне ждут нового обращения Путина по ситуации с коронавирусом

Общество 11.05.2020 15:03
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11.05.2020 15:03
Сегодня президент России Владимир Путин выступит с обращением к гражданам России, сообщает ИА «Высота 102». По данным Кремля, трансляция обращения намечена на вторую половину дня. Речь пойдет о санитарно-эпидемиологической обстановке, складывающейся из-за распространения новой коронавирусной инфекци, и очередной серии мер по поддержке граждан и экономики страны.
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