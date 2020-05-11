



Среди новых пациентов с коронавирусной инфекцией больше всего волгоградцев - 22 человека. Как сообщили ИА «Высота 102» в оперштабе, в Волжском выявлено 5 новых случаев, в Быковском и Городищенском районах – по четыре, в Камышинском – 3. По два заболевших - в Котельниковском и Новоаннинском районах. По одному – в Николаевском, Михайловском, Даниловском, Иловлинском, Старополтавском, Руднянском и Среднеахтубинском районах.

Из заболевших – один ребенок возрастом до 6 лет, один – до 14 лет, один подросток – до 17 лет. Двенадцать человек – это жители области от 18 до 29 лет, семнадцать человек – от 30 до 49 лет, одиннадцать – от 50 до 64 лет. И шесть человек старше 65 лет.

Трое человек прибыли в регион из Москвы и Дагестана. Еще 26 были выявлены по контактам с ранее заболевшими. Двадцать человек сами обратились за медпомощью, когда почувствовали себя плохо.

Напомним, за прошедшие сутки в регионе зафиксировано 49 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в Волгоградской области выявлен 1061 случай COVID-19, 12 человек умерли.



