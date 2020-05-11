Суды в Волгоградской области открывают двери

Общество 11.05.2020 09:15
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11.05.2020 09:15
С завтрашнего дня в Волгоградской области разрешен вход в суды. Соответствующие объявления, сообщает ИА «Высота 102», размещены на сайтах судов. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, участники процесса и другие посетители должны в обязательном порядке иметь средства индивидуальной защиты – маски. Кроме того, будет осуществляться контроль за соблюдением социальной дистанции во избежание скопления очередей, также всем посетителям будут измерять температуру. Кроме того, все суды обеспечат антисептиками.
Напомним, суды были закрыты для посетителей больше месяца. Связано это было с введением ограничительных мероприятий для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
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