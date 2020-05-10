Детей до 14 лет в Волгоградской области отправляют на прививки

Здравоохранение 10.05.2020 11:53
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10.05.2020 11:53
Вакцинация детей и подростков по Национальному календарю профилактических прививок, ранее приостановленная по рекомендации Минздрава РФ из-за коронавируса, возобновлена в Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в администрации региона, амбулаторно-поликниническому звену поставлена задача сформировать списки, провести телефонное информирование родителей и назначить дату и время приема
Прививочная компания будет проводиться в условиях повышенных противоэпидемических требований. Так, запись должна осуществляться из расчета один пациент на 30 минут. Детям и сопровождающим их взрослым необходимо использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.
По информации облздрава, в регионе в достаточном количестве имеются вакцины против полиомиелита, коклюша, столбняка, дифтерии, туберкулеза, кори, краснухи, эпидемического паротита, гемофильной инфекции, пневмококковой инфекции, вирусного гепатита. Вакцинации подлежат дети от рождения до 14-летнего возраста.
Иммунизация, включенная в полис обязательного медицинского страхования, проводится бесплатно.
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