Пять человек пострадали в Волгоградской области в массовой аварии





Три автомобиля столкнулись в Волгоградской области, пострадали пять человек, сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД.

По предварительной информации, 42-летний водитель автомашины «Лада Гранта», двигаясь по автодороге «Октябрьский-Шебалино» в сторону п.Октябрьский, на 7 км при обгоне совершил столкновение с попутной автомашиной «Киа Рио» и встречной автомашиной «ВАЗ-2104». После этого «Лада Гранта» опрокинулась в кювет.

В результате ДТП в больницу с различными травмами доставлены водители автомашин «Лада» и «ВАЗ», а также трое пассажиров из автомашин «Лада», «ВАЗ», «Киа».



