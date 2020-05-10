Пять человек пострадали в Волгоградской области в массовой аварии

Происшествия 10.05.2020 09:24
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10.05.2020 09:24
Три автомобиля столкнулись в Волгоградской области, пострадали пять человек, сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД.
По предварительной информации, 42-летний водитель автомашины «Лада Гранта», двигаясь по автодороге «Октябрьский-Шебалино» в сторону п.Октябрьский, на 7 км при обгоне совершил столкновение с попутной автомашиной «Киа Рио» и встречной автомашиной «ВАЗ-2104». После этого «Лада Гранта» опрокинулась в кювет.
В результате ДТП в больницу с различными травмами доставлены водители автомашин «Лада» и «ВАЗ», а также трое пассажиров из автомашин «Лада», «ВАЗ», «Киа».
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