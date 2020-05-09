Общество

В Волгограде самолет сбросил на площадь Павших Борцов сотни праздничных листовок

Общество 09.05.2020 12:57
0
09.05.2020 12:57




Обстановку на пустых улицах Волгограда в день Победы оживили ретроавтомобили. Пробег старых советских машин и военной техники приурочили к 75-ой годовщине окончания Великой Отечественной войны, сообщает ИА «Высота 102». Акция стартовала от площади Павших Борцов. В небе над Аллеей Героев в момент отъезда автомобилей пролетел самолет-кукурузник и сбросил на землю сотни листовок с текстом песни «День Победы».

За происходящим наблюдал губернатор Андрей Бочаров, который зашел на площадь после возложения цветов к вечному огню на Аллее героев.

Далее в праздничной программе сегодняшнего дня запланирована акция «Поем двором», в рамках которой жители многоэтажек, стоя возле окон или на балконах, будут петь военные песни.
Вечером на Мамаевом кургане состоится  лазерное шоу «Свет великой Победы», которое будет транслироваться федеральными телеканалами.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323…

Кровля, фасады, водосточка. 8(8442) 95 50 05; 95 50 06

ЖК "Кача" - дом с классными планировками! Ипотека - от 6%. …
Общество
09.05.2020 14:42
Общество 09.05.2020 14:42
Комментарии

0
Далее
Общество
09.05.2020 13:14
Общество 09.05.2020 13:14
Комментарии

0
Далее
Общество
09.05.2020 12:48
Общество 09.05.2020 12:48
Комментарии

0
Далее
Общество
09.05.2020 11:58
Общество 09.05.2020 11:58
Комментарии

0
Далее
Общество
09.05.2020 10:42
Общество 09.05.2020 10:42
Комментарии 0

0
Далее
Общество
09.05.2020 10:40
Общество 09.05.2020 10:40
Комментарии

0
Далее
Общество
09.05.2020 09:38
Общество 09.05.2020 09:38
Комментарии

0
Далее
Общество
09.05.2020 09:25
Общество 09.05.2020 09:25
Комментарии

0
Далее
Общество
09.05.2020 09:18
Общество 09.05.2020 09:18
Комментарии 0

0
Далее
Общество
09.05.2020 08:12
Общество 09.05.2020 08:12
Комментарии

0
Далее
Общество
09.05.2020 07:50
Общество 09.05.2020 07:50
Комментарии 0

0
Далее
Общество
08.05.2020 20:47
Общество 08.05.2020 20:47
Комментарии

0
Далее
Общество
08.05.2020 20:18
Общество 08.05.2020 20:18
Комментарии 0

0
Далее
Общество
08.05.2020 18:43
Общество 08.05.2020 18:43
Комментарии

0
Далее
Общество
08.05.2020 18:21
Общество 08.05.2020 18:21
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:42
От души: жители Волгоградской области записали домашние поздравления с Днем ПобедыСмотреть фотографииCмотреть видео
13:14
В Волгограде жителей Дома Павлова охватили патриотической акциейСмотреть фотографииCмотреть видео
12:57
В Волгограде самолет сбросил на площадь Павших Борцов сотни праздничных листовокСмотреть фотографииCмотреть видео
12:48
Чудеса случаются: через 20 лет медали фронтовика вернули его родным в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:58
Приближаемся к 1000: за сутки в Волгоградской области COVID-19 выявлен у 102 человекСмотреть фотографии
11:58
Губернатор Волгоградской области обратился к жителям из Пантеона славыСмотреть фотографииCмотреть видео
10:42
Генеральный директор «Капитал МС» Надежда Гришина: В летописи нашего Государства 9 Мая навсегда останется священной датойСмотреть фотографии
10:40
Мощно и изящно: военная авиация пролетела над Волгоградом в честь Дня ПобедыСмотреть фотографииCмотреть видео
10:34
Четырех человек увезли в больницу с перекрестка в ВолжскомСмотреть фотографии
10:23
Потерял сознание: в Волгограде неуправляемая иномарка взрезалась в парапетСмотреть фотографии
09:38
В День Победы в Волгограде зазвучат колоколаСмотреть фотографии
09:25
Только одному человеку разрешили принять участие в официальной церемонии на Мамаевом кургане в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
09:18
Генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» Михаил Зимин: День Победы будет навечно вписан в героическую летопись нашей РодиныСмотреть фотографии
08:54
В облкомздраве пояснили размер прибавок волгоградским медикам за опасную работуСмотреть фотографии
08:12
Со слезами на глазах: Волгоград-Сталинград встречает День ПобедыСмотреть фотографииCмотреть видео
07:50
Священная дата 9 мая – навсегда в сердце каждогоСмотреть фотографии
20:47
Семья в Волгоградской области хранит историю знакомства с немецким партизаном Иваном ИвановичемСмотреть фотографии
20:18
Коллектив Музея-заповедника «Сталинградская битва»: С Днём Великой Победы!Смотреть фотографии
18:43
Приехавшие из Башкорстана и Тюмени пополнили список заболевших коронавирусом в Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:21
Медикам из частных клиник доплатят за лечение больных с COVID-19 до 80 тысяч рублейСмотреть фотографии
17:44
Известный волгоградский производитель соков не нарушал экологического законодательстваСмотреть фотографии
17:22
Особый режим продлен в налоговых инспекциях Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:05
В Волгоградской области пациенты с коронавирусом отказываются от госпитализацииСмотреть фотографии
15:57
В облкомздраве Волгоградской области пояснили порядок назначения страховок заразившимся врачамСмотреть фотографии
15:16
В Волгоградской области десятки домов спасли от потопаСмотреть фотографии
14:22
Центр Волгограда готовят к безлюдному празднованию Дня ПобедыСмотреть фотографии
14:04
«Ростелеком» на Юге будет строить и обслуживать сети Теlе2Смотреть фотографии
14:03
Евгений Воеводин: Сохраняя память о важномСмотреть фотографии
13:43
РУСАЛ поздравляет ветеранов и тружеников тыла с Днем ПобедыСмотреть фотографии
13:24
В Волгоградской области нашли сбежавшего из дома второклассникаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 