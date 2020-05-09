В Волгограде самолет сбросил на площадь Павших Борцов сотни праздничных листовок











Обстановку на пустых улицах Волгограда в день Победы оживили ретроавтомобили. Пробег старых советских машин и военной техники приурочили к 75-ой годовщине окончания Великой Отечественной войны, сообщает ИА «Высота 102». Акция стартовала от площади Павших Борцов. В небе над Аллеей Героев в момент отъезда автомобилей пролетел самолет-кукурузник и сбросил на землю сотни листовок с текстом песни «День Победы».





За происходящим наблюдал губернатор Андрей Бочаров, который зашел на площадь после возложения цветов к вечному огню на Аллее героев.





Далее в праздничной программе сегодняшнего дня запланирована акция «Поем двором», в рамках которой жители многоэтажек, стоя возле окон или на балконах, будут петь военные песни.

Вечером на Мамаевом кургане состоится лазерное шоу «Свет великой Победы», которое будет транслироваться федеральными телеканалами.



