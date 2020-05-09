В Волгограде самолет сбросил на площадь Павших Борцов сотни праздничных листовок

Общество 09.05.2020 12:57
0
09.05.2020 12:57
Обстановку на пустых улицах Волгограда в день Победы оживили ретроавтомобили. Пробег старых советских машин и военной техники приурочили к 75-ой годовщине окончания Великой Отечественной войны, сообщает ИА «Высота 102». Акция стартовала от площади Павших Борцов. В небе над Аллеей Героев в момент отъезда автомобилей пролетел самолет-кукурузник и сбросил на землю сотни листовок с текстом песни «День Победы».
За происходящим наблюдал губернатор Андрей Бочаров, который зашел на площадь после возложения цветов к вечному огню на Аллее героев.
Далее в праздничной программе сегодняшнего дня запланирована акция «Поем двором», в рамках которой жители многоэтажек, стоя возле окон или на балконах, будут петь военные песни.
Вечером на Мамаевом кургане состоится лазерное шоу «Свет великой Победы», которое будет транслироваться федеральными телеканалами.
Реклама
От души: жители Волгоградской области записали домашние поздравления с Днем Победы09.05.2020 14:42
Общество 09.05.2020 14:42
В Волгограде жителей Дома Павлова охватили патриотической акцией09.05.2020 13:14
Общество 09.05.2020 13:14
Чудеса случаются: через 20 лет медали фронтовика вернули его родным в Волгограде09.05.2020 12:48
Общество 09.05.2020 12:48
Губернатор Волгоградской области обратился к жителям из Пантеона славы09.05.2020 11:58
Общество 09.05.2020 11:58
Генеральный директор «Капитал МС» Надежда Гришина: В летописи нашего Государства 9 Мая навсегда останется священной датой09.05.2020 10:42
Общество 09.05.2020 10:42
Мощно и изящно: военная авиация пролетела над Волгоградом в честь Дня Победы09.05.2020 10:40
Общество 09.05.2020 10:40
В День Победы в Волгограде зазвучат колокола09.05.2020 09:38
Общество 09.05.2020 09:38
Только одному человеку разрешили принять участие в официальной церемонии на Мамаевом кургане в Волгограде09.05.2020 09:25
Общество 09.05.2020 09:25
Генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» Михаил Зимин: День Победы будет навечно вписан в героическую летопись нашей Родины09.05.2020 09:18
Общество 09.05.2020 09:18
Со слезами на глазах: Волгоград-Сталинград встречает День Победы09.05.2020 08:12
Общество 09.05.2020 08:12
Священная дата 9 мая – навсегда в сердце каждого09.05.2020 07:50
Общество 09.05.2020 07:50
Семья в Волгоградской области хранит историю знакомства с немецким партизаном Иваном Ивановичем08.05.2020 20:47
Общество 08.05.2020 20:47
Коллектив Музея-заповедника «Сталинградская битва»: С Днём Великой Победы!08.05.2020 20:18
Общество 08.05.2020 20:18
Приехавшие из Башкорстана и Тюмени пополнили список заболевших коронавирусом в Волгоградской области08.05.2020 18:43
Общество 08.05.2020 18:43
Медикам из частных клиник доплатят за лечение больных с COVID-19 до 80 тысяч рублей08.05.2020 18:21
Общество 08.05.2020 18:21
Реклама