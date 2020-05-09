Потерял сознание: в Волгограде неуправляемая иномарка взрезалась в парапет





Водитель иномарки из-за плохого самочувствия пострадал в результате аварии в Советском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД, авария произошла накануне днем на улице Казахской.

Водитель автомобиля «Мазда», двигаясь в сторону проспекта Университетский, напротив дома №16 потерял сознание, в результате машина съехала с проезжей части и врезалась в парапет. В результате ДТП 39-летнего водителя с различными травмами доставили в больницу.



