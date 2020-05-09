В День Победы в Волгограде зазвучат колокола





Сегодня во всех приходах и монастырях Русской Православной Церкви прозвучит колокольный звон. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградской епархии, по благословению митрополита Волгоградского и Камышинского Феодора в рамках празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне зазвучат колокола во всех храмах Волгограда.

В православном церковном календаре 9 мая — День поминовения усопших воинов. В храмах пройдут поминальные молебны и панихиды, а пятнадцатиминутный заупокойный колокольный звон прозвучит в 12 часов дня.



