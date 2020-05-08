



ВТБ Капитал Инвестиции продолжают развивать цифровые коммуникации с клиентами: состоялась шестая онлайн-конференция на сайте Школы инвестора ВТБ. Как сообщили ИА "Высота 102" впресс-службе банка, мероприятие было посвящено прогнозам по восстановлению экономики различных стран и отраслей после COVID-19, изменениям конъюнктуры рынка и наиболее перспективным активам на фоне снижения ограничительных мер.

Клиенты в рамках мероприятия задавали вопросы по очередности восстановления экономики по отраслям и ожидаемым срокам, перспективам золота и других защитных активов. Аналитики ВТБ Капитал Инвестиции представили свое видение по дальнейшему развитию ситуации.

Исходя из ожиданий восстановления мировой экономики после режима самоизоляции с 3 квартала 2020 г., есть вероятность, что дно рынки прошли в марте. Вместе с тем, в случае второй волны пандемии в конце осени - начале зимы можно ожидать нового снижения фондовых рынков в текущем году, однако это не является базовым сценарием, закладываемым ВТБ Капитал Инвестиции. Его вероятность оценивается менее чем в 30%. Золото и акции компаний золотодобывающего сектора выступают защитным классом активов, которые можно использовать в составе инвестиционного портфеля в условиях реализации рецессионных рисков в глобальной экономике в ближайшие 12 месяцев.

Аналитики ВТБ Капитал Инвестиции ожидают, что порядок восстановления будет следующим: сначала вернутся к работе и начнут восстанавливаться строительство и производство, затем выборочно предприятия, занимающиеся продажей товаров длительного пользования, затем компании, предоставляющие услуги, и предприятия общественного питания.

В базовом сценарии изоляционные меры в большинстве стран мира могут завершиться к середине лета текущего года. В первом полугодии 2020 г. глобальная экономика может оказаться в рецессии, однако во втором ожидаются положительные темпы роста и V-или U-образное восстановление экономической активности в целом. Различные сектора экономики будут восстанавливаться по-разному, в зависимости от мер государственной поддержки, спроса и т.д. В менее капиталоемких отраслях темпы возврата к прежним уровням производственной активности могут быть быстрее (торговля), в более капиталоемких - медленнее (нефтегазовый сектор).

Онлайн-конференции – новый формат коммуникаций, которые ВТБ Капитал Инвестиции запустили в период самоизоляции. Мероприятия проводятся каждый четверг. У всех желающих есть возможность задать вопрос по ситуации на финансовых рынках, интересующим активам, коллективному инвестированию и брокерскому обслуживанию. Ответы на них публикуются в режиме онлайн. Всего за время проведения серии мероприятий в них приняло участие, а также ознакомилось с представленными материалами более 20 000 человек. Аналитическая команда и другие представители ВТБ Капитал Инвестиции предоставили ответы более чем на 700 вопросов клиентов в рамках мероприятий.

«Мы видим высокую активность клиентов в рамках данного формата коммуникаций и интерес аудитории к таким мероприятиям. Быть ближе и предоставлять свое видение развития ситуации, аналитические материалы для того, чтобы нашим клиентам было проще принимать инвестиционные решения – для нас важная задача. В условиях самоизоляции и высокой волатильности на рынках спрос на такое общение с аналитиками ВТБ Капитал Инвестиции особенно высок, поэтому мы будем продолжать проводить наши онлайн-конференции», - отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент, руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ.



