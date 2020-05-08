Экономика

Особый режим продлен в налоговых инспекциях Волгоградской области

Экономика 08.05.2020 17:22
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08.05.2020 17:22


Прием посетителей в налоговых инспекциях Волгоградской области не будет осуществляться до 15 мая текущего года. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в УФНС России по региону, решение о продлении особого режима с 12 по 15 мая принято в целях обеспечения нераспространения новой коронавирусной инфекции.
В УФНС напоминают, что все услуги, которые предоставляются в операционных залах инспекций, можно получить дистанционно через сервисы ФНС России. Это очень удобно и требует минимальных затрат времени.
Каждый сервис имеет пошаговую инструкцию, которая поможет разобраться и получить желаемую услугу. Самыми востребованными сервисами на сегодняшний день остаются личные кабинеты налогоплательщиков. В личных кабинетах для физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей можно уплатить налоги, уточнить информацию по своему имуществу, отправить декларацию 3-НДФЛ и документы для получения налогового вычета за лечение, обучение или покупку недвижимости, провести сверку с бюджетом, уточнить невыясненные платежи и др.
Уплата налогов, пошлин и страховых взносов доступна онлайн и тем, кто не является пользователем Личного кабинета. Достаточно ввести реквизиты банковской карты в сервисе «Уплата налогов и пошлин».
В случае возникновения вопросов, связанных с налогообложением и уплатой налогов, а также порядком получения услуги предоставляемой налоговым органом дистанционно или порядком подключения к Личному кабинету, можно проконсультироваться, обратившись по телефонам отделов инспекций, размещенным в разделе «Контакты» в региональном блоке на сайте ФНС России.

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