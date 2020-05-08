Открытое акционерное общество «Сады Придонья», производящее соковую продукцию и продукцию для детского питания, не было оштрафовано и не привлекалось к административной ответственности за нарушение законодательства о недрах. Об этом ИА «Высота 102» сегодня сообщили в пресс-службе компании, комментируя распространенную накануне информацию природоохранной прокуратуры.

Так, в надзорном ведомстве сообщили, что ООО «Национальная продовольственная группа «Сады Придонья» нарушила условия лицензии на недропользование, не предоставила в уполномоченный орган отчетность по ф. N 4-ЛС «Сведения о выполнении условий пользования недрами при добыче питьевых и технических подземных вод» за 2019 год. По данным прокуратуры, было возбуждено административное производство по ч. 2 ст. 7.3 КоАП РФ «Пользование недрами с нарушением условий, предусмотренных лицензией на пользование недрами». Межрегиональное управление Росприроднадзора по Волгоградской и Астраханской областям, рассмотрев материалы, назначило штраф.

В пресс-службе компании пояснили, лицензия на пользование участком недр для геологического изучения с целью поисков и оценки подземных вод и их добычи была предоставлена сельскохозяйственной компании, занимающейся выращиванием плодов и овощей, а именно, ООО «Национальная продовольственная группа «Сады Придонья». При этом согласно п. 9.6 Условий пользования недрами (Приложение № 1 к лицензии), пользователь недр должен был предоставить отчетность о проведенных работах на данном участке. В связи с тем, что ООО «НПГ «Сады Придонья» какие-либо изыскательные работы не производило, отчетность не была предоставлена.

Таким образом, привлечение к административной ответственности по ч. 2 ст. 7.3. КоАП РФ, организация посчитала незаконным и необоснованным, в связи с чем обратилась в Арбитражный суд Волгоградской области с заявлением об отмене вынесенного постановления Росприроднадзора. Заявление принято к рассмотрению судом и назначено к слушанию на 10 июня 2020 года.