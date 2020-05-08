Евгений Воеводин: Сохраняя память о важном





В преддверии 9 мая, Евгений Воеводин, управляющий Волгоградским отделением Сбербанка рассказал журналистам издания «Высота 102» о проектах и акциях банка, приуроченных к 75-летию Великой Победы.





— Сбербанк традиционно проводит множество активностей в преддверии Дня Победы. В год 75-летия какие у банка планы по проведению мероприятий, связанных с этой памятной датой?





— Семьдесят пять лет Победы в Великой Отечественной войне! Безусловно, Сбербанк готовится к этой дате вместе со всей страной. Банк приготовил целую серию мероприятий. Главная задача – забота о ветеранах, это важная часть нашей корпоративной социальной политики. Ведь то, с какой степенью ответственности мы относимся к нашим ветеранам, старшему поколению, и говорит о степени зрелости общества, компании, и бизнеса в том числе.

К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне Сбербанк вместе со своими дочерними компаниями разработал целый ряд продуктов, сервисов и мероприятий, которые помогут всем россиянам оказать поддержку ветеранам Великой Отечественной Войны, почтить память своих родных и близких, не вернувшихся с полей сражений. Помимо этого, мы подготовили комплекс мероприятий, рассказывающих о великом подвиге народа.





— Расскажите более подробно о помощи ветеранам.





— Несмотря на юбилейный год, значимый праздник для нашей страны, сегодня мы все живем в условиях пандемии, и нашим ветеранам приходится сложнее всего. Поэтому благотворительная платформа Сбербанк Вместе и Благотворительный фонд «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ» запустили совместную акцию. Сегодня, когда передвижения пожилых людей вынужденно ограничены, им как никогда нужны дополнительное внимание и поддержка. И в то же время это не отменяет их потребности в специализированной медицинской помощи, дорогостоящих современных протезах, слуховых аппаратах и колясках. Каждое пожертвование, сделанное клиентами банка в адрес Фонда «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ», удваивается Сбербанком. Все сборы пойдут на поддержку ветеранов Великой Отечественной войны. На сегодняшний день общая сумма взноса в Фонд составила уже более 20 млн рублей.

Сделать такое пожертвование может каждый клиент Сбербанка, в мобильном приложении Сбербанк Онлайн, к примеру, можно удобно подключить регулярное пожертвование напрямую в Фонд, чтобы оказывать ветеранам постоянную поддержку.





— Как ветеран может рассчитывать на адресную помощь? Как это происходит?





— Фонд «Память поколений» уже наладил контакты с каждым ветераном войны, ветераном труда и поддерживает их своими взаимными контактами, собирает информацию о том, какая действительно адресная помощь требуется. И идет эта работа на самом деле очень успешно.

Также хочу добавить, что у банка есть еще ряд направлений, по которым он оказывает помощь. К примеру, до 20 мая за любой перевод корпоративного клиента с бизнес-карт в мобильном приложении «Сбербанк Бизнес Онлайн» (онлайн-банк для юридических лиц) банк перечислит в фонд 75 рублей из собственных средств.





— Насколько я знаю, Сбербанк готовил и очные мероприятия по случаю празднования, сейчас они все, я так понимаю, сдвигаются? Что осталось в силе и может быть?





— Да, конечно же, по понятным сегодня причинам, отменены массовые мероприятия, но мы постарались перенести практически все наши мероприятия в онлайн-формат. Могу сказать, что для Сбербанка чрезвычайно ценно в этом году выступить генеральным партнёром Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России». Сбербанк создал на базе собственного онлайн проекта «Банк Памяти» платформенное решение, которое позволяет перевести народное шествие в онлайн формат и организовать его трансляцию.

Проект «Банк памяти» был создан для того, чтобы помочь каждому человеку сохранить и передать через поколения память о подвиге, который совершил член его семьи во время Великой Отечественной войны. Лента героев позволяет увидеть путь участника войны своей семьи, а также истории героев своих друзей. В этом году проект стал значительно шире. Одна из новых возможностей — раздел «Плечом к плечу», благодаря которому можно будет узнать, с кем из других участников войны, добавленных в «Банк памяти», воевал вместе ваш ветеран.





— Какие еще активности планируются банком на региональном уровне? Есть ли проекты, реализацией которых уже можно поделиться?





— Я убежден, что в стране нет ни одной семьи, которую бы не затронули события Великой Отечественной войны. В каждом доме хранятся фотографии героев, медали, письма и другие знаковые вещи. Наши дети должны знать, что их прадеды отважно воевали на фронте и усердно трудились в тылу, приближая Победу. Для того, чтобы сохранить историю подвигов предков в преддверии Дня Победы Поволжский банк Сбербанка запустил региональный проект «Детям о войне» ( www.pvb-9may.ru ), который позволит рассказать подрастающему поколению о войне через истории настоящих реликвий тех времен, хранящихся в семьях, а также в современном формате выразить слова благодарности ветеранам, создав электронные открытки из рисунков.





Я бы отметил, что нашими сотрудниками в этом году уже реализована хорошая, правильная инициатива — восстановление братской могилы памятника Великой Отечественной войны - Мемориального комплекса «Лысая гора», расположенного в Советском районе Волгограда. Был проведен полный комплекс работ по восстановлению братской могилы павших защитников 64-й армии и ограды из цепей, а также убрана территория вокруг Мемориального комплекса и высажены многолетние растения.





При поддержке Сбербанка в честь 75-летия Великой Победы в Волгограде также откроется мемориальный комплекс федерального значения, в центре которого уникальный экспонат – «Бронекатер-31». БК-31 в составе Волжской военной флотилии принимал участие в обороне Сталинграда в 1942 г. Катер был подбит немецкими артиллеристами, но боролся до последней минуты, о чем свидетельствует рычаг хода «Полный вперед», сел на мель и в последствии затонул. 75 лет он пролежал на дне Волги, занесенный песком, пока в наши дни его случайно не обнаружили дайверы. Далее началась спецоперация по спасению 10-тонной реликвии, извлечению останков краснофлотцев и личных вещей экипажа. В скором времени завершится финальный этап реставрационных работ, легендарному судну художники придадут первозданный вид. Уникальную и единственную в своем роде реликвию установят в самом центре нижней террасы Набережной.





Хочется отметить, что у нас есть традиция, к каждой значимой дате устанавливать тематическую инсталляцию для клиентов в самом крупном офисе Сбербанка в Волгограде, на Коммунистической,40. Завтра откроется праздничная композиция в честь героев Великой Победы. Что же касается остальных офисов в городе, то они уже празднично оформлены георгиевскими лентами и тематическими стикерами, в витринах размещены плакаты со слоганом «75 лет Победы. Всегда рядом, всегда помним».





— В заключение что вы хотели бы пожелать ветеранам Великой Отечественной войны и жителям региона?





— Сегодня каждый из нас испытывает чувства особой благодарности к защитникам родной земли, к нашим дорогим ветеранам. В этот день Великого Подвига примите наш низкий поклон, фронтовики и труженики тыла. Ваш героизм, решительность, самоотверженность мы будем помнить вечно. Желаю всем ветеранам Великой Отечественной войны крепкого здоровья, долгих лет жизни, их детям и внукам – гордости за свою семью, а жителям Волгоградского региона – мирного неба над головой. С Днем Великой Победы!















