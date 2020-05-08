РУСАЛ поздравляет ветеранов и тружеников тыла с Днем Победы





РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, поздравляет ветеранов и тружеников тыла с Днем Победы в Великой Отечественной войне.

В этом году программа празднования 75-летия со Дня Победы по всей стране претерпела вынужденные изменения в условиях самоизоляции и противодействия распространению коронавируса. Сотрудники компании РУСАЛ решили поддержать объединяющие всех россиян праздничные мероприятия.

Так, все производственные площадки РУСАЛа традиционно поддержат всероссийскую акцию «Георгиевская ленточка», а семьи, где есть участники ВОВ – всероссийскую акцию «Бессмертный полк», которая в этом году пройдет в онлайн-формате и будет транслироваться в интернете. Телесюжеты и очерки о ветеранах и тружениках тыла, работавших на заводах компании, будут показаны по каналам местных и корпоративных СМИ.

В Городе-Герое Волгограде работники алюминиевого завода примут участие в церемонии возложения венков к Братской могиле, где покоятся погибшие при обороне города солдаты, а также поздравят героев Победы в ходе акции «Звонок ветерану». К акции «Сад памяти» присоединится Красноярский алюминиевый завод, волонтеры которого во дворах ветеранов высадят кусты сирени в память о подвиге всех, кто внес вклад в Победу.

Одно из старейших предприятий отрасли – Уральский алюминиевый завод – в год 75-летия со дня Победы приняло участие в издании двух книг «Наследники Победы» и «Каменские корни Победы», рассказывающие про трудовые династии УАЗа и о вкладе предприятий города Каменск-Уральский в Победу. В другом уральском городе Краснотурьинске ветеранов ВОВ – бывших работников Богословского алюминиевого завода – лично поздравит и вручит подарки гендиректор БАЗа Владислав Казачков.

Компания также организовала адресное поздравление ветеранов в регионах присутствия с вручением памятных подарков и продуктовых наборов, с учетом всех действующих в регионах профилактических рекомендаций.

Сотрудники также присоединятся к акции «Окна победы», в рамках которой в окнах жилых домов размещаются тематические рисунки и выкладываются в социальные сети, также владельцы садовых участков примут участие в акции «Сад Памяти», посадив на участке в этот день любое дерево.

«День Победы – особенный праздник для каждого жителя нашей страны. Важное место День Победы занимает и в сердце работников алюминиевой отрасли, труженики которой в военные годы отдали свои силы и здоровье во имя мира на Земле. Важно, чтобы наши ветераны в этот день не остались без внимания и слов благодарности за совершенный 75 лет назад подвиг – военный и трудовой. День Победы – это и день памяти, которую мы все вместе проносим сквозь поколения», – отметил генеральный директор РУСАЛа Евгений Никитин.



