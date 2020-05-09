Со слезами на глазах: Волгоград-Сталинград встречает День Победы

Общество 09.05.2020 08:12
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09.05.2020 08:12
Сегодня в России отмечается один из самых пронзительных и всенародно любимых праздников - День Победы в Великой Отечественной войне. С 1941 по 1945 год Советский Союз вел жестокую битву против фашистской Германии. Враг вторгся в границы СССР на рассвете 22 июня 1941 года. Началось непримиримое и беспощадное противостояние - в историю навсегда вошли подвиги защитников Отечества и тружеников тыла, рядовых и генералов, целых городов и армий. Советский народ победил, не постояв за ценой. Война унесла жизни почти 27 миллионов советских людей.
9 мая 1945 года в 0.43 по московскому времени (8 мая 1945 года в 22.43 по центрально-европейскому времени) под Берлином был подписан Акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1945 года день 9 мая был объявлен «днем всенародного торжества в ознаменование победоносного завершения Великой Отечественной войны советского народа против немецко-фашистских захватчиков и одержанных исторических побед Красной Армии, увенчавшихся полным разгромом гитлеровской Германии, заявившей о безоговорочной капитуляции». В наше время праздник носит название День Победы и ежегодно отмечается военными парадами и артиллерийскими салютами в Москве и в других городах . Теперь 9 мая сотни тысяч россиян ежегодно принимают участие в акции «Бессмертный полк». Люди проходят по улицам с портретами своих предков, ковавших Великую Победу на фронтах и в тылу. Народные гуляния и праздничные мероприятия прошли бы и в этом году - в день 75-й годовщины разгрома врага советским народом, но необычная ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции внесла коррективы. Мы встречаем праздник в режиме самоизоляции, но с традиционным настроем - улыбаться, плакать и с гордостью вспоминать историю своей страны, которая не сдалась врагу. Как праздник проходил много лет подряд в Волгограде -Сталинграде и как проходит сейчас в сердцах жителей героического города - в видеоматериале ИА «Высота 102».
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