Общество 08.05.2020 17:05
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08.05.2020 17:05
Происходит это в случае, если заболевание протекает бессимптомно. Об этом, сообщает ИА «Высота 102», рассказал сегодня на брифинге зампредседателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов. По его словам, больные имеют право на отказ от госпитализации и, если это происходит, то за такими домашними пациентами устанавливают медицинское наблюдение.
Ранее в облкомздраве заявляли о возможном домашнем лечении больных с легкой формой коронавируса. Однако пока большинство пациентов госпитализируют. Сейчас в стационарах лечатся 1029 человек, при этом количество развернутых коек в регионе больше в два раза – 2383. То есть больше половины коек пока пустые.
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