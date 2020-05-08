Общество

В Волгоградской области два десятка врачей заразились коронавирусом

Общество 08.05.2020 12:50
0
08.05.2020 12:50


Количество медработников Николаевской ЦРБ, заразившихся коронавирусной инфекцией, увеличилось до 16 человек. Как сообщает ИА «Высота 102», такая информация прозвучала сегодня из уст зампредседателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николая Алимова. По словам чиновника, все они госпитализированы, заболевание у них протекает в легкой форме. В настоящее время проходит последний этап дезинфекции Николаевской ЦРБ, после чего Роспотребнадзор примет решение об открытии стационара. При этом поликлиника не прекращала свою работу. 
Кроме того, заразились коронавирусом и четыре сотрудника провизорного  госпиталя на базе Волгоградской инфекционной больницы №3. Среди них – и главный врач медучреждения Елена Левшина. Все контактировавшие с заболевшими медработники в настоящее время проходят обследование, но продолжают работать. Идет расследование обстоятельств заражения медработников – являлась ли вспышка внутрибольничной или инфекция была занесена извне. 
Также Николай Алимов рассказал об ограничении работы кардиологического отделения Михайловской ЦРБ. Сюда поступил пациент без признаков инфекции, однако затем у него поднялась температура. Были взяты анализы на COVID-19 у него и у врачей, которые его лечили. Первые тесты оказались отрицательными, но в целях упреждения возможного распространения инфекции отделение пока временно закрыто. 

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323…

Кровля, фасады, водосточка. 8(8442) 95 50 05; 95 50 06

ЖК "Кача" - дом с классными планировками! Ипотека - от 6%. …
Общество
08.05.2020 12:47
Общество 08.05.2020 12:47
Комментарии

0
Далее
Общество
08.05.2020 12:33
Общество 08.05.2020 12:33
Комментарии

0
Далее
Общество
08.05.2020 12:13
Общество 08.05.2020 12:13
Комментарии

0
Далее
Общество
08.05.2020 10:35
Общество 08.05.2020 10:35
Комментарии 0

0
Далее
Общество
08.05.2020 09:55
Общество 08.05.2020 09:55
Комментарии

0
Далее
Общество
08.05.2020 09:22
Общество 08.05.2020 09:22
Комментарии

0
Далее
Общество
07.05.2020 20:51
Общество 07.05.2020 20:51
Комментарии

0
Далее
Общество
07.05.2020 18:25
Общество 07.05.2020 18:25
Комментарии

0
Далее
Общество
07.05.2020 15:25
Общество 07.05.2020 15:25
Комментарии 0

0
Далее
Общество
07.05.2020 14:56
Общество 07.05.2020 14:56
Комментарии 0

0
Далее
Общество
07.05.2020 14:25
Общество 07.05.2020 14:25
Комментарии

0
Далее
Общество
07.05.2020 13:21
Общество 07.05.2020 13:21
Комментарии

0
Далее
Общество
07.05.2020 13:16
Общество 07.05.2020 13:16
Комментарии

0
Далее
Общество
07.05.2020 12:41
Общество 07.05.2020 12:41
Комментарии

0
Далее
Общество
07.05.2020 12:14
Общество 07.05.2020 12:14
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:57
Психбольницу Волгограда готовят для больных COVID-19Смотреть фотографии
12:50
В Волгоградской области два десятка врачей заразились коронавирусомСмотреть фотографии
12:47
До минимума: число участников протокольных мероприятий на 9 мая в Волгограде сократятСмотреть фотографии
12:33
Теперь вечером: над Мамаевым курганом в Волгограде пролетят аэростатыСмотреть фотографииCмотреть видео
12:13
Впервые девушки-регулировщицы в День Победы не выйдут на перекрестки в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:43
Рекордное число больных COVID-19 выявлено за сутки в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:41
Под Волгоградом мотоциклист врезался в пожарный автомобиль с маячкамиСмотреть фотографии
10:35
Александр Анащенко поздравил жителей Волгоградской области с наступающим Днем ПобедыСмотреть фотографии
10:30
В Волгограде локомотив снес легковушкуСмотреть фотографии
10:10
Олег Савченко: пандемия не остановит создание особой экономической зоны на КаспииСмотреть фотографии
10:06
При обрушении крыши здания на цементном заводе под Волгоградом погиб рабочийСмотреть фотографии
09:55
«Закрыли маршрутки»: район Волгоградской области не сдается коронавирусуСмотреть фотографии
09:42
В Волгоградской области разыскивают пропавшего второклассникаСмотреть фотографии
09:22
Десятки нарушителей режима самоизоляции задержали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
00:03
Под Волгоградом обрушилось здание на территории известного предприятияСмотреть фотографии
20:51
Перепись свалок объявили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:42
Поздравление родом из детства: «Покупочка» растрогала волгоградских ветерановСмотреть фотографии
18:25
Пала оборона одного из последних районов Волгоградской области без COVID-2019Смотреть фотографии
18:12
Хоть тигры сыты: сотрудники застрявшего в Волгограде цирка пошли работать на стройкуСмотреть фотографииCмотреть видео
16:45
Владельцу токсичной свалки под Волгоградом пригрозили отзывом лицензииСмотреть фотографии
16:24
Россияне старше 50 лет оказались самыми бесстрашными перед лицом эпидемииСмотреть фотографии
15:35
Экс-руководителю СУ СКР по Волгоградской области предъявлено еще одно обвинениеСмотреть фотографии
15:30
В Волгоградской области готовятся к нашествию комаров и клещейСмотреть фотографии
15:25
В День Победы Котельниково переживает второе рождениеСмотреть фотографии
14:56
Коллектив Волжского трубного завода встречает День Победы!Смотреть фотографии
14:25
Из-за коронавируса волгоградские электрички потеряли больше половины пассажировСмотреть фотографии
13:21
В Волгограде на совещании оперштаба губернатор высказался о снятии режима самоизоляцииСмотреть фотографииCмотреть видео
13:16
Фееричный пролет в Волгограде анонсировали военные летчики (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
12:43
«Ростелеком» в честь Дня Победы проведет онлайн-турнир «Битва за Кавказ»Смотреть фотографии
12:26
Системообразующими названы 9 предприятий Волгоградской областиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 