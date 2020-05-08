В Волгоградской области два десятка врачей заразились коронавирусом

Общество 08.05.2020 12:50
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08.05.2020 12:50
Количество медработников Николаевской ЦРБ, заразившихся коронавирусной инфекцией, увеличилось до 16 человек. Как сообщает ИА «Высота 102», такая информация прозвучала сегодня из уст зампредседателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николая Алимова. По словам чиновника, все они госпитализированы, заболевание у них протекает в легкой форме. В настоящее время проходит последний этап дезинфекции Николаевской ЦРБ, после чего Роспотребнадзор примет решение об открытии стационара. При этом поликлиника не прекращала свою работу.
Кроме того, заразились коронавирусом и четыре сотрудника провизорного госпиталя на базе Волгоградской инфекционной больницы №3. Среди них – и главный врач медучреждения Елена Левшина. Все контактировавшие с заболевшими медработники в настоящее время проходят обследование, но продолжают работать. Идет расследование обстоятельств заражения медработников – являлась ли вспышка внутрибольничной или инфекция была занесена извне.
Также Николай Алимов рассказал об ограничении работы кардиологического отделения Михайловской ЦРБ. Сюда поступил пациент без признаков инфекции, однако затем у него поднялась температура. Были взяты анализы на COVID-19 у него и у врачей, которые его лечили. Первые тесты оказались отрицательными, но в целях упреждения возможного распространения инфекции отделение пока временно закрыто.
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