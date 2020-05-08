



Столкновение мотоцикла «Хонда» и пожарного автомобиля произошло накануне в Иловлинском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД, на 1 км автодороги «р.п. Иловля - х. Колоцкий» 28-летний водитель мотоцикла не справился с управлением и совершил столкновение с пожарным спецавтомобилем, двигающимся в попутном направлении с включенными проблесковыми маячками.

В результате ДТП мотоциклист с различными травмами был доставлен в больницу.



