Происшествия

Под Волгоградом мотоциклист врезался в пожарный автомобиль с маячками

Происшествия 08.05.2020 10:41
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08.05.2020 10:41


Столкновение мотоцикла «Хонда» и пожарного автомобиля произошло накануне в Иловлинском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД, на 1 км автодороги «р.п. Иловля - х. Колоцкий» 28-летний водитель мотоцикла не справился с управлением и совершил столкновение с пожарным спецавтомобилем, двигающимся в попутном направлении с включенными проблесковыми маячками.
В результате ДТП мотоциклист с различными травмами был доставлен в больницу.

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