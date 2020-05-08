В Волгоградской области разыскивают пропавшего второклассника

Расследования 08.05.2020 09:42
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08.05.2020 09:42
Девятилетний Виктор накануне днем ушел из дома в рабочем поселке Октябрьский и до настоящего времени его местонахождение не известно. Как сообщил ИА «Высота 102» руководитель Котельниковского МСО СУ СК России по Волгоградской области Хонгор Муджиков, по данному факту работниками следственного отдела и сотрудниками полиции в ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что учащийся второго класса покинул дом примерно в 15 часов 7 мая после ссоры с родителями.
Приметы школьника: рост примерно 125 см, на вид 9-10 лет, худощавого телосложения, славянской внешности, волосы темно-русые, глаза карие, шрам 4 см на передней волосистой части головы.
На момент исчезновения был одет: серая кофта с рукавом и капюшоном на замке, футболка зеленого цвета с красным рисунком «машинки», бриджи цветные с рисунком «машинки», шлепки белого цвета.
Следователи обращаются ко всем, кто опознал разыскиваемого и располагает сведениями о месте его нахождения или последнем месте пребывания, с просьбой сообщить эту информацию по следующим телефонам: 8(844-75)6-10-95, 8-999-744-02-66, 8-987-652-60-66 или «02».
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