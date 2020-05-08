Общество

Десятки нарушителей режима самоизоляции задержали в Волгоградской области

Общество 08.05.2020 09:22
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08.05.2020 09:22


Межведомственные патрули за сутки выявили 123 нарушителя режима самоизоляции в Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в оперативном штабе региона, данные граждане не имели разрешительных документов. На них были составлены протоколы об административном правонарушении.
Напомним, патрульные группы руководствуются ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ – «Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации». 
Данная статья предусматривает предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1000 до 30 тысяч рублей; на должностных лиц — от 10 до 50 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 30 до 50 тысяч рублей; на юридических лиц — от 100 до 300 тысяч рублей. Размер штрафа определит суд.
В состав межведомственных групп входят представители органов местного самоуправления, Роспотребнадзора и других ведомств. 

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