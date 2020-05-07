Общество 07.05.2020 18:25
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07.05.2020 18:25
Один из трех районов Волгоградской области, чистых от коронавируса, сегодня сдался инфекции. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на оперативный штаб региона, первый случай заболевания выявлен в Алексеевском районе. Из 37 территорий Волгоградской области ни одного случая заражения коронавирусом не зафиксировано в двух - Ольховском и Октябрьском районах. Накануне глава Октябрьского района Андрей Клыков рассказывал корреспонденту информагентства о методах, которые используют в районе для противостояния пандемии.
Всего в регионе инфекцию подтвердили у 711 человек. 12 из них скончались и 191 выздоровел.
В лидерах по количеству подтвержденных за последние сутки случаев коронавируса оказались Волгоград (+30), Городищенский (+5) и Быковский (+4) районы. В абсолютных цифрах на первом месте по заболеваемости находится областной центр (251), далее – Волжский (48), Николаевский (67) и Палласовский (43) муниципальные образования.
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