Экономика

Россияне старше 50 лет оказались самыми бесстрашными перед лицом эпидемии

Экономика 07.05.2020 16:24
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07.05.2020 16:24


Пандемией COVID-19 и ее последствиями для экономики России и мира обеспокоены большинство россиян, а на отношение к проблеме отчасти влияет возраст, свидетельствуют результаты исследования* страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие». Сильнее всех вируса опасаются пожилые люди, тогда как молодежь больше обеспокоена разворачивающимся кризисом в стране и в мире. Примечательно, что россияне старшего поколения разделились на два полярно противоположных лагеря: именно они составляют наибольшую долю «отрицателей» опасности вируса.
Пандемией обеспокоены в той или иной степени 85,5% россиян (они оценили уровень своего страха по шкале от 1 до 10 баллов), тогда как 14,5% респондентов страха не испытывают (0 баллов). Наибольшая доля опрошенных (24,5%) оценили степень своей обеспокоенности на 5 баллов, 11,5% — на 7 баллов. 9,5% — на 8 баллов, 8,5% — на 10 баллов.
Максимальную обеспокоенность (10 баллов) проявляют респонденты в возрасте от 60 лет (13,1%) и от 50 до 59 лет (10,2%) — против 8% опрошенных в возрасте от 30 до 49 лет и 4,2% — от 18 до 29 лет. Средний балл (5 баллов) тоже чаще склонны отмечать пожилые люди в возрасте от 60 лет (30,9%) и от 50 до 59 лет (25,6%). Среди тех, кто вовсе не боится вируса (0 баллов), — в основном респонденты в возрасте 50-59 лет (17,7%). Доля опрошенных в возрасте 18-29 лет составила 14,3%, от 30 до 49 лет — 14,2%, от 60 лет — 13,3%.
Кошелек или жизнь
Отвечая на вопрос о том, чего россияне боятся сильнее — вируса или обвала рубля и ухудшения экономики в связи с принимаемыми мерами по сдерживанию его распространения, — относительное большинство респондентов всех возрастных групп (31,2%) заявили, что сильнее боятся вируса, тогда как ухудшения экономики опасаются 16,8% опрошенных. При этом 28,2% респондентов указали, что обеспокоены распространением вируса и ухудшением экономики в одинаковой степени. Еще 22,4% не боятся ни того, ни другого.
Распространения вируса опасаются главным образом респонденты более старшего поколения — 34,2% опрошенных в возрасте от 60 лет и 34% в возрасте от 50-59 лет (против 29,2% опрошенных в возрасте 18-29 лет и 29,1% — в возрасте 30-49 лет).
Примечательно, что они же (россияне старшего поколения) составляют наибольшую долю респондентов, которые не боятся ни вируса, ни обвала рубля и ухудшения экономики (26% опрошенных 50-59 лет и 23,3% в возрасте 60 лет и старше). Экономические последствия пандемии чаще волнуют прежде всего молодежь от 18 до 29 лет (20,5%) и опрошенных от 30 до 49 лет (17%).

Копить деньги в кризис пока не готовы
Проведенное исследование показывает, что формировать сбережения в условиях нестабильного рубля население пока не готово. Чаще на данный факт указывают респонденты в возрасте от 60 лет (86,8%). Молодежь (18-29 лет) чаще остальных заявляет, что откладывает или будет откладывать деньги и хранить их дома наличными (21,3%).


* В исследовании страхов и финансового поведения россиян в условиях пандемии COVID-19 приняли участие 1508 респондентов из всех федеральных округов. Из них 49,3% мужчин и 50,7% женщин. 29,8% респондентов — молодые люди от 18 до 23 лет, 28,1% — респонденты в возрасте 30-49 лет, 14,3% — в возрасте 50-59 лет и 27,9% — от 60 лет.

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