Общество

Коллектив Волжского трубного завода встречает День Победы!

Общество 07.05.2020 14:56 Новости компаний
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07.05.2020 14:56 Новости компаний


Коллектив Волжского трубного завода, входящего в  Трубную металлургическую  компанию, поздравляет ветеранов Великой отечественной войны, тружеников тыла, детей войны с Днем 75-летия Победы и вместе со всеми отмечает эту знаменательную дату.  
В этом году День Победы проходит в непривычном формате, не будет парада и зрителей на трибунах, не встанет под свои знамена Бессмертный полк, не смогут собраться вместе многие семьи. 
«9 мая неизменно остается любимым всеми, дорогим и светлым праздником, и каждый год отмечается на заводе особенно торжественно, - рассказала председатель Совета ветеранов ВТЗ Валентина Пейкерт. - В этом году масштабные массовые мероприятия перенесены, но сама дата остается, и мы обязательно поздравим наших ветеранов войны, тружеников тыла, «детей военного Сталинграда». Нет никак преград, чтобы позвонить дорогим ветеранам. Ведь наше сердечное внимание и забота - главное, в чем они сейчас нуждаются». 
9 мая работники ВТЗ достанут семейные фотоальбомы, еще раз расскажут детям и внукам о родных людях, ковавших Победу. Присоединятся к акции, выйдя на балкон с  фотографиями героев, зажгут свечу.
В послевоенные годы в строю волжских трубников трудились многие участники войны. Но никто не властен над временем. 
Сегодня ветеранов Великой Отечественной, работавших ранее на предприятии, осталось только трое – защитница Сталинграда, зенитчица Александра Ивановна Лемякина, служивший в бригаде МВД Петр Кузьмич Голенко и Владимир Павлович Кисляков, который пошел на фронт в 17 лет, сразу после победы под Сталинградом.
 
Александра Ивановна Лемякина первая в Волжском награждена юбилейной медалью «75 лет Победы в Великой Отечественной войне».  В эти предпраздничные дни Александра Лемякина принимала много гостей. Специалисты социального отдела ВТЗ с цветами, подарками и душевными пожеланиями тоже приезжали поздравить ветерана со знаменательной датой.
Заводчане знают историю труженицы тыла Екатерины Ильиничны Курбатовой: в 14 лет она освоила мужскую профессию тракториста и всю войну трудилась в поле, обеспечивая фронт хлебом.

16 летней девчонкой встретила страшное военное время Анна Федоровна Зотова. И также как многие подростки того времени маленькая Аня наравне со взрослыми под бомбежками копала окопы в Сталинграде. А позже ее и еще троих девчонок из колхоза отправили работать в госпиталь санитаркой.
А сколько было таких же девчонок и мальчишек, которых война в одночасье заставила повзрослеть. 
Спасибо, что Вы с нами!
Память о войне живет в старых фотоальбомах, семейных историях, в медалях наших дедов, а теперь еще и в мобильных телефонах. Работники ВТЗ с гордостью и теплотой рассказывают о своих близких, прошедших ад войны, в корпоративном приложении «Горизонты». Вкладки «Бессмертный полк», «Наши ветераны», «Герои трудового тыла», «О войне голосами детей» и другие активно пополняются. 

Рассматривая фотографии, слушая песни военных лет, читая скупые строки воспоминаний, видятся истории людей, написанные войной. Здесь каждый сотрудник предприятия вносит свой маленький вклад в сохранение исторического наследия нашей страны.
«У жителей сталинградской земли ко Дню Победы особое отношение, - считает управляющий директор ВТЗ Сергей Четвериков. - Здесь наши деды и отцы вписали самую яркую страницу в летопись Великой Отечественной войны. Низкий вам поклон и огромная благодарность, дорогие ветераны, за возможность отметить этот Великий день вместе с вами! Из-за сложившейся ситуации праздник будет более личным, без шумных торжеств. Работники ВТЗ используют эту возможность, чтобы в кругу семьи вспомнить своих героев, рассказать об их подвиге детям и внукам, передав таким образом эстафету памяти. С праздником всех! Пусть Победа и память о ней будут всегда с нами – в сердцах, добрых делах и начинаниях».
Фото предоставлено пресс-службой ВТЗ

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