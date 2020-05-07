Общество

Фееричный пролет в Волгограде анонсировали военные летчики (ВИДЕО)

Общество 07.05.2020 13:16
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07.05.2020 13:16




Экипажи боевых самолетов и вертолетов провели генеральную тренировку в Волгограде. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Южного военного округа, 9 мая в 10.00 летчики совершат пролет в парадном строю над городом-героем.
Боевые вертолеты Ми-8АМТШ, Ми-28Н, Ми-35 и самолеты Су-24М, Су-25, Су-27 и Су-34 совершат демонстрационный пролет парами на высотах от 100 до 300 метров на скоростях от 250 до 600 километров в час.
Всего экипажи боевой авиации 4-й Армии ВВС и ПВО ЮВО пролетят над 13 городами Юга России, а также в небе над столицей Армении. Всего будет задействовано около 200 воздушных судов.

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