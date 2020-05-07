Фееричный пролет в Волгограде анонсировали военные летчики (ВИДЕО)











Экипажи боевых самолетов и вертолетов провели генеральную тренировку в Волгограде. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Южного военного округа, 9 мая в 10.00 летчики совершат пролет в парадном строю над городом-героем.

Боевые вертолеты Ми-8АМТШ, Ми-28Н, Ми-35 и самолеты Су- 24М, Су-25, Су-27 и Су-34 совершат демонстрационный пролет парами на высотах от 100 до 300 метров на скоростях от 250 до 600 километров в час.

Всего экипажи боевой авиации 4-й Армии ВВС и ПВО ЮВО пролетят над 13 городами Юга России, а также в небе над столицей Армении. Всего будет задействовано около 200 воздушных судов.



