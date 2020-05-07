Общество

В Волгограде к 9 мая успели обновить памятник маршалу Чуйкову

Общество 07.05.2020 12:08
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07.05.2020 12:08


Сегодня заявлено об окончании реставрации объекта культурного наследия регионального значения. Памятник  маршалу Советского Союза Василию Чуйкову еще пару дней назад был окружен забором, на монументе шли ремонтные работы. 

Как сообщает ИА «Высота 102», сегодня памятное место посетили руководители региона, областного центра и городского Совета ветеранов.

Обновлением памятника занимались специалисты МУП «Зеленхоз». Была демонтирована старая раскрошившаяся облицовка постамента из красного кирпича, теперь основание памятника выполнено из гранита. 
Памятник Маршалу Советского Союза Василию Чуйкову установлен в Центральном районе Волгограда, недалеко от места ,где во время Сталинградской битвы у самой воды, располагался штаб 62-й армии. Автор памятника — сын командарма архитектор Александр Чуйков. Открытие состоялось  7 мая 1990 года. На постаменте высечены слова самого легендарного полководца: «Есть в огромной России город, которому отдано мое сердце... Он вошел в историю как Сталинград». 

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