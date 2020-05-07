«Если не забыли»: история фотографии времен Великой Отечественной войны

Общество 07.05.2020 09:23
0
07.05.2020 09:23
С каждым годом свидетелей и участников Великой Отечественной войны становится все меньше, но во многих волгоградских семьях хранятся вещи тех времен: фотографии героев, медали, письма и другие знаковые вещи - как память об ушедших близких.
За каждой такой реликвией скрывается своя история - история человека и всей страны в целом, ведь в России нет ни одной семьи, которую бы не затронули события Великой Отечественной войны.
Поволжский банк Сбербанка ко Дню Великой Победы запустил запустил специальный проект «Детям о войне», который позволил всем желающим рассказать подрастающему поколению о войне через истории настоящих реликвий, хранящихся в семьях. Одна из историй – о фотографии, где осталась еле заметная надпись: «Если не забыли…».
На старой фотографии из семейного альбома мы видим послание своей супруге от краснофлотца Олейникова Ивана Андреевича. По воспоминаниям, жительницы Волгограда, Елены Меркуловой, ее дед был родом из Светлого Яра Сталинградского округа Красноармейского района, был призван на фронт в 1941г. в состав 8-ой отдельной бригады морской пехоты в Новороссийске.
Бригада была создана для противодействия десантам и охраны Новороссийской военно-морской базы. 26 октября 1941 года ее перебросили в Севастополь, и в ноябре того же года, когда немцы ворвались в Крым, личный состав 8-й бригады Морской пехоты оказался в окружении. С тех пор Иван Андреевич Олейников считался пропавшим без вести 10.11.1941 (Карточка №1629/91 от 20.11.1942), но семья - супруга Прасковья и трое детей - все равно продолжали его ждать каждый день. И новую весточку семья получила лишь спустя 4 года.
До 30.01.1945 г. Иван Андреевич находился в плену, после освобождения продолжил службу в 416 стрелковой дивизии. В начале февраля 1945 г. 416-я дивизия подошла к одному из крупнейших транспортных узлов Германии, считавшемуся воротами Берлина – городу и крепости Кюстрин. Именно здесь, в Кюстрине, тов. Олейников совершил подвиг и был удостоен правительственной награды – орден «Отечественной войны» 2 степени».
В бою наш герой получил ранение, оказался в госпитале г.Кутно и там же сделал фото, которое направлено было почтой его семье, как знак того, что он жив и с надеждой на то, что его не забыли. Иван Андреевич Олейников вернулся домой только в 1946г.
«Он никогда не рассказывал о войне и, тем более о плене. Но я помню, как он любил песню "Темная ночь". С войны его ждала бабушка Прасковья и 3 детей. После войны родились ещё 3 детей, в том числе и моя мама», - поделилась воспоминаниями Елена Меркулова.
Такие истории есть в каждом доме и наши дети должны знать, что их прадеды отважно воевали на фронте и усердно трудились в тылу, приближая Победу. На сайте проекта «Детям о войне» жителям региона доступна возможность загрузить историю реликвии своей семьи, а также рисунок ребенка на военную тематику, который затем можно превратить в электронную открытку, написать пожелания и отправить ветеранам. Узнать больше о проекте можно на сайте www.pvb-9may.ru
Реклама
В Волжском на День Победы пройдут массовые пробеги и парады07.05.2020 10:56
Общество 07.05.2020 10:56
Горе луковое: в Волгограде цены на овощи и крупы не могут остановиться07.05.2020 08:05
Общество 07.05.2020 08:05
Гигантский портрет Сталина пролетел над Волгоградом07.05.2020 07:33
Общество 07.05.2020 07:33
Мост через Волжскую ГЭС закроют для тяжелых грузовиков06.05.2020 20:12
Общество 06.05.2020 20:12
Полетят на юг: волгоградцы увидят второй парад аэростатов06.05.2020 19:57
Общество 06.05.2020 19:57
«Звоночек уже поступил»: глава чистого от коронавируса района Волгоградской области поделился секретами «обороны» от COVID-1906.05.2020 17:02
Общество 06.05.2020 17:02
В Волгоградской области стартовал XVI Конкурс социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ»06.05.2020 12:48
Общество 06.05.2020 12:48
Оперштаб раскрыл подробности смерти двух жителей Волгоградской области от коронавируса06.05.2020 12:42
Общество 06.05.2020 12:42
В Волгограде на рассвете в небо взмыли аэростаты Победы06.05.2020 10:44
Общество 06.05.2020 10:44
В Волгоградской области в праздничные дни поймали сотни нарушителей самоизоляции06.05.2020 09:28
Общество 06.05.2020 09:28
Волгоградские перевозчики распродают маршрутки05.05.2020 22:01
Общество 05.05.2020 22:01
Проплешины на новой спортплощадке возмутили родителей школьников Волгограда05.05.2020 18:33
Общество 05.05.2020 18:33
«Мы боимся задохнуться»: волгоградские пациенты с ЛАГ напомнили о себе05.05.2020 15:57
Общество 05.05.2020 15:57
В Волгограде коммунальщики дорого заплатят за двойной потоп в квартире05.05.2020 13:54
Общество 05.05.2020 13:54
На юге Волгограда открыли госпиталь для пациентов с COVID-1905.05.2020 11:24
Общество 05.05.2020 11:24
Реклама