«Если не забыли»: история фотографии времен Великой Отечественной войны





С каждым годом свидетелей и участников Великой Отечественной войны становится все меньше, но во многих волгоградских семьях хранятся вещи тех времен: фотографии героев, медали, письма и другие знаковые вещи - как память об ушедших близких.

За каждой такой реликвией скрывается своя история - история человека и всей страны в целом, ведь в России нет ни одной семьи, которую бы не затронули события Великой Отечественной войны.

Поволжский банк Сбербанка ко Дню Великой Победы запустил запустил специальный проект «Детям о войне», который позволил всем желающим рассказать подрастающему поколению о войне через истории настоящих реликвий, хранящихся в семьях. Одна из историй – о фотографии, где осталась еле заметная надпись: «Если не забыли…».





На старой фотографии из семейного альбома мы видим послание своей супруге от краснофлотца Олейникова Ивана Андреевича. По воспоминаниям, жительницы Волгограда, Елены Меркуловой, ее дед был родом из Светлого Яра Сталинградского округа Красноармейского района, был призван на фронт в 1941г. в состав 8-ой отдельной бригады морской пехоты в Новороссийске.

Бригада была создана для противодействия десантам и охраны Новороссийской военно-морской базы. 26 октября 1941 года ее перебросили в Севастополь, и в ноябре того же года, когда немцы ворвались в Крым, личный состав 8-й бригады Морской пехоты оказался в окружении. С тех пор Иван Андреевич Олейников считался пропавшим без вести 10.11.1941 (Карточка №1629/91 от 20.11.1942), но семья - супруга Прасковья и трое детей - все равно продолжали его ждать каждый день. И новую весточку семья получила лишь спустя 4 года.





До 30.01.1945 г. Иван Андреевич находился в плену, после освобождения продолжил службу в 416 стрелковой дивизии. В начале февраля 1945 г. 416-я дивизия подошла к одному из крупнейших транспортных узлов Германии, считавшемуся воротами Берлина – городу и крепости Кюстрин. Именно здесь, в Кюстрине, тов. Олейников совершил подвиг и был удостоен правительственной награды – орден «Отечественной войны» 2 степени».

В бою наш герой получил ранение, оказался в госпитале г.Кутно и там же сделал фото, которое направлено было почтой его семье, как знак того, что он жив и с надеждой на то, что его не забыли. Иван Андреевич Олейников вернулся домой только в 1946г.

«Он никогда не рассказывал о войне и, тем более о плене. Но я помню, как он любил песню "Темная ночь". С войны его ждала бабушка Прасковья и 3 детей. После войны родились ещё 3 детей, в том числе и моя мама», - поделилась воспоминаниями Елена Меркулова.

Такие истории есть в каждом доме и наши дети должны знать, что их прадеды отважно воевали на фронте и усердно трудились в тылу, приближая Победу. На сайте проекта «Детям о войне» жителям региона доступна возможность загрузить историю реликвии своей семьи, а также рисунок ребенка на военную тематику, который затем можно превратить в электронную открытку, написать пожелания и отправить ветеранам. Узнать больше о проекте можно на сайте www.pvb-9may.ru



