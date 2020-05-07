Происшествия

Три смерти на мосту: в Волгограде "Мерседес МL" врезался в "КамАЗ"

Происшествия 07.05.2020 09:04
0
07.05.2020 09:04




Смертельная авария произошла сегодня рано утром в Дзержинском районе Волгограда на мосту через реку Царица. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, в 3:30 23-летний водитель автомобиля "Мерседес МL", двигаясь по Третьей продольной со стороны улицы Ангарская, на мосту через реку Царица не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с "КамАЗом", который двигался в попутном направлении. За рулем грузовика находился 52-летний житель Дагестана.

В результате ДТП на месте скончались трое человек - две 22-летние женщины и 22-летний мужчина. Все они пассажиры "Мерседеса". Водителя иномарки госпитализировали. По факту смертельной аварии проводится проверка.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323…

Кровля, фасады, водосточка. 8(8442) 95 50 05; 95 50 06

ЖК "Кача" - дом с классными планировками! Ипотека - от 6%. …
Происшествия
05.05.2020 11:47
Происшествия 05.05.2020 11:47
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.05.2020 10:47
Происшествия 05.05.2020 10:47
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.05.2020 09:23
Происшествия 05.05.2020 09:23
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.05.2020 14:49
Происшествия 04.05.2020 14:49
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.05.2020 10:03
Происшествия 04.05.2020 10:03
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.05.2020 09:42
Происшествия 04.05.2020 09:42
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.05.2020 11:51
Происшествия 03.05.2020 11:51
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.05.2020 10:28
Происшествия 03.05.2020 10:28
Комментарии

0
Далее
Происшествия
02.05.2020 12:27
Происшествия 02.05.2020 12:27
Комментарии

0
Далее
Происшествия
02.05.2020 09:09
Происшествия 02.05.2020 09:09
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.04.2020 10:05
Происшествия 30.04.2020 10:05
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.04.2020 09:57
Происшествия 30.04.2020 09:57
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.04.2020 09:50
Происшествия 30.04.2020 09:50
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.04.2020 10:00
Происшествия 29.04.2020 10:00
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.04.2020 14:12
Происшествия 28.04.2020 14:12
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

11:09
Волгоградец стал миллионером на афере с продажей автоСмотреть фотографии
10:56
В Волжском на День Победы пройдут массовые пробеги и парадыСмотреть фотографии
10:43
В Волгограде военнослужащего по контракту арестовали за убийствоСмотреть фотографии
09:23
«Если не забыли»: история фотографии времен Великой Отечественной войныСмотреть фотографии
09:04
Три смерти на мосту: в Волгограде "Мерседес МL" врезался в "КамАЗ"Смотреть фотографииCмотреть видео
08:55
В Волгоградской области замглаву Жирновска подозревают в коррупцииСмотреть фотографии
08:05
Горе луковое: в Волгограде цены на овощи и крупы не могут остановитьсяСмотреть фотографии
07:33
Гигантский портрет Сталина пролетел над ВолгоградомСмотреть фотографии
20:12
Мост через Волжскую ГЭС закроют для тяжелых грузовиковСмотреть фотографии
19:57
Полетят на юг: волгоградцы увидят второй парад аэростатовСмотреть фотографии
19:16
Свыше 1000 волгоградских организаций подали заявления на зарплатную субсидиюСмотреть фотографии
18:31
Решают губернаторы: оглашен план отмены ограничительных мер в РоссииСмотреть фотографии
17:02
«Звоночек уже поступил»: глава чистого от коронавируса района Волгоградской области поделился секретами «обороны» от COVID-19Смотреть фотографии
16:28
В Волгоградскую область коронавирус завезли из Саратова, Севастополя и КалмыкииСмотреть фотографии
15:10
Эксклюзивный онлайн-концерт Елены Ваенги состоится 8 мая в видеосервисе WinkСмотреть фотографии
14:46
В Волгоградской области выявляют фальшивые деньгиСмотреть фотографии
12:48
В Волгоградской области стартовал XVI Конкурс социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ»Смотреть фотографии
12:42
Оперштаб раскрыл подробности смерти двух жителей Волгоградской области от коронавирусаСмотреть фотографии
12:25
СК выясняет причины падения с высоты главного дирижера театра в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:52
В Волгограде судят налетчиков на аптеки и магазин в СаратовеСмотреть фотографии
11:44
Чем дальше, тем страшнее: в Волгоградской области ухудшается обстановка с коронавирусомСмотреть фотографии
11:40
Сбербанк снижает ставки по ипотеке в среднем на 0,5 п.п.Смотреть фотографии
10:44
В Волгограде на рассвете в небо взмыли аэростаты ПобедыСмотреть фотографииCмотреть видео
10:39
Доставленных в Волгоград из Якутии вахтовиков изолировали от общества в санаторииСмотреть фотографииCмотреть видео
10:38
Троих жителей Волжского обвиняют в вымогательстве денег у владельца магазинаСмотреть фотографии
09:28
В Волгоградской области в праздничные дни поймали сотни нарушителей самоизоляцииСмотреть фотографии
22:01
Волгоградские перевозчики распродают маршруткиСмотреть фотографии
19:21
Бардак стабилен: в Краснослободске Волгоградской области без переменСмотреть фотографии
18:44
Девочка из Волгограда оказалась в Санкт-Петербурге в период пандемии в ожидании сложной операцииСмотреть фотографии
18:33
Проплешины на новой спортплощадке возмутили родителей школьников ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
Реклама
 