Происшествия 07.05.2020 09:04
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07.05.2020 09:04
Смертельная авария произошла сегодня рано утром в Дзержинском районе Волгограда на мосту через реку Царица. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, в 3:30 23-летний водитель автомобиля "Мерседес МL", двигаясь по Третьей продольной со стороны улицы Ангарская, на мосту через реку Царица не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с "КамАЗом", который двигался в попутном направлении. За рулем грузовика находился 52-летний житель Дагестана.
В результате ДТП на месте скончались трое человек - две 22-летние женщины и 22-летний мужчина. Все они пассажиры "Мерседеса". Водителя иномарки госпитализировали. По факту смертельной аварии проводится проверка.
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