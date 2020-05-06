Мост через Волжскую ГЭС закроют для тяжелых грузовиков





С 15 мая по 15 сентября вводится ограничение движения транспортных средств общей массой более 3,5 тонн по мостовому переходу в составе Волжской ГЭС. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волжского, данное решение принято в целях обеспечения безопасности дорожного движения и увеличения пропускной способности автомобильной дороги, а также минимизации динамических нагрузок, влияющих на технологический процесс целостности конструкции моста

Объезд будет осуществляться по автомобильным дорогам регионального и межмуниципального значения Волгоградской области: «Второй пусковой комплекс мостового перехода через реку Волга в городе Волгограде», «Волгоград-Краснослободск-Средняя Ахтуба» и «Первый пусковой комплекс, в том числе первая очередь строительства, мостового перехода через реку Волга в городе Волгограде».

Напомним, в настоящее время на мостовом переходе идут ремонтные работы в рамках очередного этапа реконструкции объекта.



