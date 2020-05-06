Экономика 06.05.2020 19:16
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06.05.2020 19:16
В налоговые органы Волгоградской области уже поступило более 1000 заявлений от организаций и индивидуальных предпринимателей на получение государственных субсидий. Об этом ИА «Высота 102» сообщили сегодня в УФНС России по региону.
Проверка первых заявлений показала, что наиболее распространенными являются ошибки, допускаемые налогоплательщиками при заполнении банковских реквизитов.
Во избежание получения отказа в предоставлении субсидии УФНС по региону рекомендует налогоплательщикам в обязательном порядке проверить себя на соответствие установленным критериям, заполнять заявление, пользуясь Личными кабинетами юридического лица и индивидуального предпринимателя, и перед отправкой внимательно проверить правильность и полноту заполнения всех необходимых реквизитов.
Напомним, что новый сервис ФНС России для выплаты субсидий малому и среднему бизнесу начал работать с начала мая. Заявление на получение субсидий от государства могут подать организации и индивидуальные предприниматели, занятые в пострадавших из-за пандемии отраслях.
Ознакомиться с порядком предоставления такой субсидий можно на сайте ФНС России на специальной промостранице «Ваш бизнес пострадал? Получите субсидию от государства». Первым и основным шагом для получения субсидии является проверка на соответствие необходимым критериям. Для этого в сервисе ФНС России «Проверка права на получение субсидии субъектом МСП, ведущим деятельность в пострадавших отраслях» нужно занести свой ИНН в специально отведенное поле. Сервис сам, в автоматическом режиме, определит соответствие ИНН всем необходимым условиям.
Если по итогам этой проверки организация является получателем субсидии, то далее необходимо будет заполнить заявление по специальной форме. Это удобнее всего сделать в Личном кабинете юридического лица и индивидуального предпринимателя.
Отмечается, что для получения субсидии за апрель необходимо направить заявление в налоговые органы Волгоградской области в период с 1 мая до 1 июня, за май – с 1 июня до 1 июля 2020 года.
УФНС поясняет, что для оперативного рассмотрения заявления налоговыми органами необходимо в кратчайшие сроки, но не позднее 15 мая, представить отчетность СЗВ-М в Пенсионный фонд РФ. Чем раньше будет сдана отчетность, тем раньше будет произведена выплата.
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