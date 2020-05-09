







С праздником Великой Победы всех волгоградцев от имени коллектива ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» поздравляет генеральный директор предприятия Михаил Зимин.





Уважаемые коллеги! Дорогие земляки!

Поздравляю вас с праздником Великой Победы!





Это самый дорогой, близкий, поистине святой для каждого из нас праздник. В Великой Отечественной войне, самой кровопролитной в истории человечества, пострадала каждая советская семья. Наш народ отстоял свободу и независимость Родины ценой невосполнимых многомиллионных потерь, которые и сегодня наполняют наши сердца болью и горечью.

Наше поколение живет с глубокой благодарностью за ваш великий Подвиг и мужество.

Отдельно низкий поклон ветеранам и труженикам тыла, энергетикам Сталинграда. Невиданная стойкость и мужество наших отцов, дедов и прадедов, их безграничная любовь к Отечеству позволили совершить почти невозможное – остановить врага и, пройдя через тяжелейшие испытания, освободить весь мир от фашизма.

Проходят годы, меняются поколения, но можно быть твердо уверенным в том, что День Победы - символ национального единства, воинской доблести и славы будет навечно вписан в героическую летопись России. Пусть праздник Победы служит и впредь только сплочению.

От всего сердца желаю всем мирного неба над головой и новых побед во благо России!С Днем Победы!



