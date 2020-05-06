Экономика

В Волгоградской области выявляют фальшивые деньги

Экономика 06.05.2020 14:46
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06.05.2020 14:46


За первые три месяца текущего года в Волгоградской области было выявлено 93 банкноты с признаками подделки. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе  Южного ГУ Банка России, среди регионов Южного федерального округа по числу выявленных фальшивок Волгоградская область находится в середнячках. 
Больше всего поддельных денег было обнаружено в Краснодарском крае - 405 банкнот и Ростовской области - 368.
Среди регионов Северо-Кавказского федерального округа по количеству выявленных подделок лидирует Ставропольский край  - 107 банкнот.
Меньше всего случаев выявления фальшивок отмечено в Чеченской республике, где за январь-март было обнаружено только 4 поддельные банкноты. Отличилась республика Ингушетия, где за три месяца этого года не выявлено ни одной банкноты с признаками подделки.
Наиболее часто на юге России в первые три месяца текущего года подделывались банкноты номиналом 5000 рублей (677), 1000 рублей (365) и 500 рублей (54). Кроме того, были выявлены две поддельные монеты номиналом 10 рублей. Встречались и поддельные банкноты иностранных государств – их за январь-март была выявлена 31 штука, 30 из которых – доллары США.
Всего за первый квартал текущего года в банковской системе Южного и Северо-Кавказского федеральных округов было выявлено и передано правоохранительным органам 1 159 поддельных денежных знаков Банка России. Отмечается, что число подделок сократилось на 12% по сравнению с четвертым кварталом 2019 года. 

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