Расследования 06.05.2020 12:25
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06.05.2020 12:25
По факту трагической гибели главного дирижера Волгоградского муниципального музыкального театра Вадима Венедиктова проводится процессуальная проверка. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталья Рудник, следователям предстоит выяснить, каким образом 83-летний мужчина упал с балкона квартиры, расположенной на 7 этаже многоквартирного дома в центре Волгограда.
По предварительным данным, эта смерть не носит криминальный характер. Сотрудники СК допрашивают свидетелей, устанавливают возможных очевидцев трагедии. Ясность в картину произошедшего также внесет судебно-медицинская экспертиза. После окончания проверки будет вынесено процессуальное решение.
Напомним, ЧП произошло рано утром 5 мая в многоквартирном доме на улице Рокоссовского в заполотновской части Центрального района Волгограда. Супруга погибшего, проснувшись утром, увидела открытый балкон. Позже было обнаружено и тело заслуженного деятеля искусств РСФСР.
Пока дата похорон не назначена. Но уже известно, что все расходы по их организации и проведению взял на себя городской комитет культуры. Волгоградская филармония в память о выдающемся музыканте намерена организовать концерт.
Творческая деятельность Вадима Венедиктова связана с Волгоградом с 1989 года, когда он был приглашён на должность главного дирижёра Волгоградского театра музыкальной комедии. Здесь Вадим Николаевич основал и возглавил в качестве художественного руководителя новый экспериментальный проект "Волгоградская оперная антреприза". За несколько лет на волгоградской сцене были поставлены многие произведения оперной классики - такие как "Мадам Баттерфляй" и "Тоска" Дж. Пуччини, "Иоланта" и "Евгений Онегин" П. И. Чайковского, "Кармен" Ж. Бизе, "Паяцы" Р. Леонкавалло, "Севильский цирюльник" Д. Россини, "Человеческий голос" Ф. Пуленка, "Сельская честь" П. Масканьи. На основе сложившейся труппы оперной антрепризы в Волгограде был создан новый государственный театр "Царицынская опера".
Вадим Николаевич Венедиктов имеет фондовые записи на Центральном телевидении, многие его новые концертные и симфонические программы записаны на компакт-диски. Заслуги Вадима Венедиктова в области искусства неоднократно отмечены премиями и государственными наградами.
Фото muzteatr-vlg.ru
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