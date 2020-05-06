Общество 06.05.2020 12:48 Новости компаний
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06.05.2020 12:48 Новости компаний
В нынешнем году Конкурс посвящён 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Как сообщили ИА «Высота 102» в центре общественных связей ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка», к традиционным направлениям конкурса«Экология», «Спорт» «Духовность и культура» прибавилась специальная номинация «75-летие Победы».
Еще одна особенность XVI Конкурса ─ в связи с эпидемиологической обстановкой и карантинными ограничениями организован электронный приём проектов.
Заявки на Конкурс принимаются с мая по июль.Торжественное закрытие конкурса и объявление победителей планируется провести в ноябре текущего года.
Напомним, в 2019 году Конкурс собрал рекордное количество проектов – 584. Из них победителями стали 94, что явилось наибольшим показателем за все годы проведения Конкурса. Общий объём выплаченных грантов превысил 15 миллионов рублей.
Положение о Конкурсе и вся необходимая информация размещены на официальном сайте оператора Конкурса в Волгоградском регионе ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» в разделе «Ответственность/Конкурс социальных и культурных проектов.
Интересующие вопросы можно задать по телефону(8442) 55-54-32, 55-54-33.
Справка. Конкурс проводится в соответствии с Соглашением о социально-экономическом сотрудничестве между администрацией Волгоградской области и ПАО «ЛУКОЙЛ». Организаторами являются предприятия Группы «ЛУКОЙЛ» в Волгоградской области и благотворительный фонд «ЛУКОЙЛ» при содействии администрации Волгоградской области и муниципальных органов власти региона.
На фото: фрагмент торжественного закрытия в 2019 году XV Конкурса социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» в Волгоградской области.
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