



В нынешнем году Конкурс посвящён 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщили ИА «Высота 102» в центре общественных связей ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка», к традиционным направлениям конкурса«Экология», «Спорт» «Духовность и культура» прибавилась специальная номинация «75-летие Победы».

Еще одна особенность XVI Конкурса ─ в связи с эпидемиологической обстановкой и карантинными ограничениями организован электронный приём проектов.

Заявки на Конкурс принимаются с мая по июль.Торжественное закрытие конкурса и объявление победителей планируется провести в ноябре текущего года.

Напомним, в 2019 году Конкурс собрал рекордное количество проектов – 584. Из них победителями стали 94, что явилось наибольшим показателем за все годы проведения Конкурса. Общий объём выплаченных грантов превысил 15 миллионов рублей.

на официальном сайте оператора Конкурса в Волгоградском регионе ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» в разделе «Ответственность/Конкурс социальных и культурных проектов. Положение о Конкурсе и вся необходимая информация размещены

Интересующие вопросы можно задать по телефону(8442) 55-54-32, 55-54-33.





Справка. Конкурс проводится в соответствии с Соглашением о социально-экономическом сотрудничестве между администрацией Волгоградской области и ПАО «ЛУКОЙЛ». Организаторами являются предприятия Группы «ЛУКОЙЛ» в Волгоградской области и благотворительный фонд «ЛУКОЙЛ» при содействии администрации Волгоградской области и муниципальных органов власти региона.