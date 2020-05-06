Здравоохранение

Чем дальше, тем страшнее: в Волгоградской области ухудшается обстановка с коронавирусом

Здравоохранение 06.05.2020 11:44
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06.05.2020 11:44


69 новых случаев  коронавируса выявлено в Волгоградской области за последние сутки. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт правительства России стопкоронавирус.рф, всего в регионе уже 647 заразившихся. От последствий  заболевания скончались 12 человек.
Сегодня под наблюдением в режиме самоизоляции на дому остаются 2519 человек. В больницах находятся 995 пациентов, в том числе 59 детей. Из больниц выписано 127 человек, которые переболели инфекцией.
Из 69 новых фактов заболевания 30 выявлены в Волгограде, по 5 – в Михайловском, Николаевском и Фроловском районах, 4 – в Волжском; по 2 случая – в Городищенском, Калачевском, Камышинском, Старополтавском районах; по 1 – в Быковском, Котовском, Новоаннинском, Светлоярском, Серафимовичском районах.


 



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