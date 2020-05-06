Троих жителей Волжского обвиняют в вымогательстве денег у владельца магазина

Расследования 06.05.2020 10:38
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06.05.2020 10:38
Перед судом в Волжском предстанут трое местных жителей по обвинению в вымогательстве с применением насилия крупной суммы денег у предпринимателя. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня старший помощник прокурора области Оксана Черединина, фигурантам дела грозит до 7 лет лишения свободы.
По версии следствия, в начале ноября 2019 года обвиняемые предложили своему знакомому индивидуальному предпринимателю продать продуктовый магазин в Волжском. Мужчина пообещал подумать, но впоследствии отказался от сделки.
Тогда сообщники начали ему угрожать, требуя возместить причиненный им материальный ущерб. Один из них сообщил собственнику магазина, что якобы уже взял кредит в сумме свыше 1 миллиона рублей на покупку торгового объекта.
В ходе очередной встречи фигуранты уголовного дела потребовали от коммерсанта 250 тысяч рублей, но получили отказ, после чего избили потерпевшего. Предприниматель обратился в правоохранительные органы. Вымогателей задержали с поличным после передачи денег в рамках оперативных мероприятий. Вину в содеянном фигуранты уголовного дела полностью признали.
Оперативное сопровождение осуществлялось УФСБ России по Волгоградской области. Расследование уголовного дела проводилось ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области.
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