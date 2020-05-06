В Волгоградской области в праздничные дни поймали сотни нарушителей самоизоляции





За первые пять дней мая в Волгоградской области за нарушение режима самоизоляции попались 508 человек. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в оперативном штабе, только на праздник Первомая в регионе было выявлено 111 граждан, которые при себе не имели разрешительных документов. В остальные праздничные дни даже дожди и грозы не заставили жителей остаться дома – правила самоизоляции нарушили 397 жителей Волгограда и области.

Рейды проводят сотрудники правоохранительных органов, представители органов местного самоуправления, Роспотребнадзора и других ведомств.

Патрульные группы руководствуются ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ – "Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации".

Данная статья предусматривает предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1000 до 30 тысяч рублей; на должностных лиц — от 10 до 50 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 30 до 50 тысяч рублей; на юридических лиц — от 100 до 300 тысяч рублей.



