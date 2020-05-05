В Волгограде коммунальщики дорого заплатят за двойной потоп в квартире





Почти 180 тысяч рублей постановил взыскать Тракторозаводский районный суд с ООО УК «Волга-КомСервис» в пользу собственника квартиры, пострадавшей от двойного потопа. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на судебное решение, два раза за короткий промежуток времени квартира волгоградца оказалась затопленной. В первый раз жилище залили сточные воды из-за засора в канализационном стояке, а во второй раз прорвало стояк холодного водоснабжения.

Двойное коммунальное ЧП нанесло квартире волгоградца большой ущерб. Так, от стоков в жилище вздулся ламинат, ковролин изменил цвет, разбухла несущая часть мебельного шкафа и дверь в детской комнате, деформировались дверные коробки в ванной комнате и кладовой.

В управляющую компанию было направлено уведомление с просьбой составить акт о произошедшем затоплении, однако ООО УК «Волга-КомСервис» (ИНН 3459070537) уклонилось от его получения.

После второго потопа кладовая комната покрылась плесенью, набух линолеум на полу, в туалете на стенах намокли и отклеились обои, образовались затечные пятна с плесенью. Для оценки рыночной стоимости причиненного ущерба хозяин квартиры обратился в ООО «Центр по оценке недвижимости». Осмотр пострадавшей квартиры провела и управляющая компания, которая также зафиксировала плесень, деформацию дверей, вздутие полов и другие повреждения. Однако ущерб в добровольном порядке не был возмещен.

Примечательно, что на разбирательство представители УК не пришли, а направленные им судебные повестки были возвращены в суд с отметкой об истечении срока хранения.

Суд, рассмотрев материалы дела, постановил взыскать с управляющей компании 178 600 рублей, из которых 102 400 – возмещение ущерба и 56 200 рублей – штраф.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке.



