В Волгоградской области за сутки больше 60 новых случаев коронавируса

Здравоохранение 05.05.2020 11:48
0
05.05.2020 11:48
578 зараженных коронавирусом зафиксировано в Волгоградской области на утро 5 мая. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт правительства России стопкоронавирус.рф, за сутки количество заболевших возросло на 62 человека. В последние дни заболеваемость растет заметными темпами.
Количество скончавшихся, по данным федерального портала, по-прежнему составляет 12 человек. С эндемичных территорий в регион прибыли 12666 человек, взятых под медицинское наблюдение. На домашней самоизоляции находятся 2614 человек. В больницах лежат 948 человек, в том числе 54 ребенка. По факту выздоровления из стационаров выписаны 124 человека.
Реклама
Волгоградский облздрав раскрыл подробности о вспышке COVID-19 в Николаевской ЦРБ04.05.2020 12:55
Здравоохранение 04.05.2020 12:55
Ситуация все тревожнее: коронавирус накрывает Волгоградскую область04.05.2020 12:02
Здравоохранение 04.05.2020 12:02
Волгоградские онкологи на онлайн съезде рассказали об уникальной операции03.05.2020 17:01
Здравоохранение 03.05.2020 17:01
Коронавирусу в Волгоградской области не сдаются три района03.05.2020 15:15
Здравоохранение 03.05.2020 15:15
В Волгоградской области число зараженных коронавирусом растет03.05.2020 11:41
Здравоохранение 03.05.2020 11:41
10 смертей: В Волгограде от COVID-2019 скончался 57-летний мужчина02.05.2020 12:56
Здравоохранение 02.05.2020 12:56
В Волгоградской области за сутки почти полсотни новых заболевших коронавирусом02.05.2020 12:48
Здравоохранение 02.05.2020 12:48
«Сердечников» доставляют в больницы Волгограда на вертолете02.05.2020 12:12
Здравоохранение 02.05.2020 12:12
В Волгоградской области у полицейского нашли коронавирус01.05.2020 17:00
Здравоохранение 01.05.2020 17:00
В Волгоградской области четыре района держат оборону от коронавируса01.05.2020 15:17
Здравоохранение 01.05.2020 15:17
Еще одна смерть: в Волгоградской области уже 9 человек скончались от COVID-1901.05.2020 12:11
Здравоохранение 01.05.2020 12:11
Торги по обслуживанию ситуационного центра главы Волгоградской области могут аннулировать30.04.2020 17:19
Здравоохранение 30.04.2020 17:19
В Волгоградской области на аппаратах ИВЛ спасают 11 человек30.04.2020 14:05
Здравоохранение 30.04.2020 14:05
Более трех десятков новых случаев коронавируса в Волгоградской области30.04.2020 11:41
Здравоохранение 30.04.2020 11:41
В Волгограде губернатор и ведущие медики проводят мозговой штурм по борьбе с COVID-1929.04.2020 13:12
Здравоохранение 29.04.2020 13:12
Реклама