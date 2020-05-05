В Волгоградской области за сутки больше 60 новых случаев коронавируса

578 зараженных коронавирусом зафиксировано в Волгоградской области на утро 5 мая. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт правительства России стопкоронавирус.рф, за сутки количество заболевших возросло на 62 человека. В последние дни заболеваемость растет заметными темпами.

Количество скончавшихся, по данным федерального портала, по-прежнему составляет 12 человек. С эндемичных территорий в регион прибыли 12666 человек, взятых под медицинское наблюдение. На домашней самоизоляции находятся 2614 человек. В больницах лежат 948 человек, в том числе 54 ребенка. По факту выздоровления из стационаров выписаны 124 человека.