В Росстате назвали количество бедных в Волгоградской области





По данным Росстата в Волгоградской области по итогам 2019 года 12,9% населения получали доходы ниже прожиточного минимума. Как сообщает ИА «Высота 102», в 2018 году количество бедных в регионе было выше – 13,4%. Среди регионов ЮФО больше всего жителей с доходами ниже прожиточного минимума в Калмыкии – 23,5%. В Адыгее таких – 12,8%, в Ростовской области – 13,3%. В Астраханской области этот показатель составляет 15,5%, а в Краснодарском крае – 10,7%.

Справка. Величина прожиточного минимума представляет собой стоимостную оценку потребительской корзины, а также обязательные платежи и сборы. Потребительская корзина включает минимальные наборы продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности .



