Олег Савченко: честный бизнес Волгоградской области достоин помощи государства





Честный и добропорядочный бизнес сейчас как никогда заслуживает поддержки правительства России. Такое мнение в беседе с ИА «Высота 102» о сложившейся ситуации высказал волгоградский промышленник и общественный деятель Олег Савченко. Дело в том, что следствием режима самоизоляции стало то, что многие граждане оказались за бортом государственной политики, потому что получали «серые» зарплаты.

«Тот бизнес, который пренебрежительно относился к своим работникам и, более того, вводил их в риски, и как показала сегодняшняя ситуация - эти риски оказались тяжелей всех людям, которые получали заработную плату в конвертах, мне кажется, это даже на уровне уголовной ответственности должно быть. Но, в то же время, тот бизнес, который был честным, платил налоги, тоже страдает», - считает Олег Савченко.

«На самом деле, я преклоняюсь перед мужеством нашего бизнеса, наших руководителей предприятий, которые в это сложное время все равно держат людей, по возможности платят какие-то социальные гарантии, платят зарплаты. И очень-очень ждут помощи государства, системной помощи. Правительство должно обратить внимание на то, что лучше недополучить сейчас в бюджеты разных уровней, прежде всего, в федеральный, налоги, чем вытаскивать из бюджета и поддерживать предприятия. Но эти деньги должны быть распределены в пользу работников, в пользу зарплаты», - отмечает Олег Савченко.

Промышленник говорит, что временное отступление от традиционной системы налогообложения в пользу предприятий, даст положительный эффект. «Ведь налог на доходы физлиц, который отчисляется с зарплат, является важнейшим источником средств для местных бюджетов. В том числе, серьезно участвует в формировании казны Волгоградской области. Эти средства регионы могли бы направить на дополнительные меры по борьбе с коронавирусом», - промышленник уверен, что меры поддержки бизнеса в условиях пандемии и беспрецедентных ограничений должны быть не только разноплановыми, но и ощутимыми, приводящими к положительному эффекту. Кстати, этом убеждены не только представители предпринимательского сообщества, но и сотрудники сферы малого и среднего бизнеса. Всего в Волгоградской области 77 тысяч предприятий.



