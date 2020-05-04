Под Волгоградом водитель легковушки разбился насмерть в лобовом ДТП с грузовиком











Смертельная авария произошла рано утром в Дубовском районе Волгоградской области на трассе «Сызрань-Саратов-Волгоград». Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД, 31-летний водитель, двигаясь на автомобиле «ВАЗ-21041» из Волгограда в сторону Камышина, на 555 км трассы не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль «Скания». В результате от полученных травм водитель легковушки погиб на месте ДТП. На видео очевидцев видно, что от легковушки почти ничего не осталось - машина превратилась в груду железа, а колеса улетели в кювет. Авария произошла на границе Дубовского и Камышинского районов.

Автор видео и фото Алексей Фролов



