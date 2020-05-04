Против лжи: в Волгограде создали проект «Сохраним нашу Победу»

Общество 04.05.2020 14:32
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04.05.2020 14:32
Проект «Сохраним нашу Победу» презентовали сегодня волгоградские историки и журналисты. Как сообщает ИА «Высота 102», в интернет пространстве уже начал работать официальный ресурс sohranimpobedu.ru .На сайте собрана информация о попытках фальсификации истории Второй мировой войны западными СМИ, уникальные документы, мнения ведущих экспертов, аналитика событий, свидетельства ветеранов. По мнению одного из участников создания проекта - главного редактора ИА «СоцИнформБюро» Анатолия Сологубова, сейчас как никогда важно не допустить фальсификации истории и иного трактования тех событий, которые произошли 75 лет с лишним лет назад.
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