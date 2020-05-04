



Среди новых зарегистрированных случаев коронавируса в регионе больше всего приходится на Волгоград. Как сообщили ИА «Высота 102» в оперативном штабе, в областном центре зарегистрировано 19 случаев, в Михайловке – 5, в Новониколаевском районе - 4, в Палласовском – 3, в Светлоярском и Жирновском районах – по 2, в Дубовском, Иловлинском, Камышинском, Котельниковском, Старополтавском, Урюпинском, Фроловском – по одному.

Шестеро из заболевших - это дети первого года жизни, 4– до 14 лет, еще 4 – от 18 до 29 лет, 15 жителей - от 30 до 49 лет. Возраст десяти новых заболевших – от 50 до 64 лет и три жители региона старше 65 лет.

Среди новых пациентов больниц пятеро прибыли в Волгоградскую область из Москвы и Дагестана. Двадцать девять случаев выявлены по контактам с заразившимися. Еще в 8 случаях больные сами обратились за медпомощью.

Напомним, в Волгоградской области зарегистрировано 516 случаев заболевания коронавирусом, 12 человек умерли.



