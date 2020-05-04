Здравоохранение 04.05.2020 12:55
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04.05.2020 12:55
В инфекционных стационарах Волгограда в настоящий момент находятся 13 медицинских работников – врачей и сестер – из Николаевской центральной районной больницы, где произошла вспышка коронавирусной инфекции. Об этом, как сообщает ИА «Высота 102», заявил сегодня на брифинге журналистам заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов.
По его словам, в ходе расследования очаг заболевания был выявлен в гинекологическом отделении больницы, куда поступила зараженная пациентка. Женщину доставили с экстренными показаниями, с кровотечением, но симптомов COVID-19 у нее не было. Как выяснилось позже, зараженная недавно прибыла в Николаевку из Москвы. "Если бы женщина сообщила об этом сразу, того, что случилось, не произошло бы", - подчеркнул зампредседателя комитета здравоохранения.
Алимов отметил, что коронавирусной инфекцией заразился не весь персонал больницы, как сообщают в социальных сетях. Заболевание у медиков проходит в легкой форме. Очаг в больнице полностью локализован, отметил Алимов. В настоящее время в Николаевской ЦРБ закрыты хирургическое и гинекологическое отделения. Они возобновят свою работу, как планируется, после 7 мая. В настоящее время пациентов с экстренными показаниями направляют в соседние больницы.
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