Происшествия

В Волгограде страшное ДТП с черным Mercedes попало на видео

Происшествия 04.05.2020 10:07
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04.05.2020 10:07




В центре Волгограда автомобиль «Мерседес Е300» снес дорожные знаки и перевернулся, пострадали два человека, сообщает ИА «Высота 102». По информации регионального главка МВД, авария произошла ночью напротив дома №40Д по улице Рокоссовского. ДТП попало на видео.
Черная иномарка на скорости совершила наезд на бордюрный камень и опору дорожного знака, а потом опрокинулась. В результате ДТП 48-летний водитель и его 23-летняя женщина-пассажир с травмами были доставлены в больницу.

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