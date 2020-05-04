В Волгограде страшное ДТП с черным Mercedes попало на видео











В центре Волгограда автомобиль «Мерседес Е300» снес дорожные знаки и перевернулся, пострадали два человека, сообщает ИА «Высота 102». По информации регионального главка МВД, авария произошла ночью напротив дома №40Д по улице Рокоссовского. ДТП попало на видео.

Черная иномарка на скорости совершила наезд на бордюрный камень и опору дорожного знака, а потом опрокинулась. В результате ДТП 48-летний водитель и его 23-летняя женщина-пассажир с травмами были доставлены в больницу.



