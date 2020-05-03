Сквер у храма в центре Волгограда начал обретать дизайнерские очертания





На территории у строящегося в центре Волгограда Александро-Невского собора храм началась прокладка пешеходных дорожек, создание композиционно-ландшафтных зон и установка основ архитектурных форм – все в соответствии с проектом благоустройства.





Уже сейчас некогда неухоженный городской уголок не узнать. Как сообщает ИА «Высота 102», на сегодняшний день проложен поливочный водопровод и коммуникации под будущую систему освещения. Кроме того, уже высажены крупномерные сосны, березы и другие деревья. Под один из зеленых островков даже создали искусственный холм.





Общая площадь участка, который будет благоустроен, составляет 17 423 квадратных метра.



Предполагается, что сквер, теперь именуемый Александровским, будет предназначен для тихого отдыха.Открытие Александро-Невского собора в Волгограде намечено на 2021 год, когда будет отмечаться 800-летие со дня рождения Александра Невского.